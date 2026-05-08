Ignacio Buse vs. Frances Tiafoe EN VIVO: guía de canales y horarios para ver el Masters 1000 de Roma

Tras vencer a Lorenzo Sonego, se viene el segundo partido de Ignacio Buse en Roma. Se mide ante el estadounidense Frances Tiafoe. En caso de ganar, se podría enfrentar a Arthur Fils.

Ignacio Buse y Frances Tiafoe se enfrentan este sábado 9 de mayo por la segunda ronda del ATP Masters 1000 de Roma, que se disputa en el Foro Itálico. Se trata de la segunda presentación de la raqueta número uno del Perú, actual 62º del ranking ATP. El partido se puede ver en vivo y en exclusiva por la plataforma Disney+ Premium EN VIVO y por Tennis TV, mientras que ESPN 3 pasará tramos del encuentro.

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Tras su buena victoria en dos sets ante el local Lorenzo Sonego, Ignacio Buse tiene otro desafío importante en su carrera. Enfrenta al actual 22º del ranking, Frances Tiafoe, un tenista estadounidense de buen y potente drive, muy físico, pero con cierta irregularidad. En caso de ganar podría ser una de las victorias más relevantes del peruano en el circuito ATP.

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HOW has Ignacio Buse won this point 🙌#IBI26 pic.twitter.com/SJUlC4UxGP — Tennis TV (@TennisTV) May 7, 2026

Buse y Tiafoe no tienen duelos previos entre sí, por lo que será la primera vez que se enfrenten en un torneo ATP. Su partido está estipulado para jugarse en el cuarto turno de la cancha Pietrangeli, por lo que habrá que tener paciencia para ver al limeño de 22 años en acción.

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El ganador de este partido pasará a la tercera ronda del Masters 1000 de Roma. Allí esperará por el vencedor del duelo entre el francés Arthur Fils (17º) y el local Andrea Pellegrino (130º), que también jugarán este sábado 9 de mayo.

Los horarios a tener en cuenta para el partido Ignacio Buse vs. Frances Tiafoe

Ignacio Buse vs. Frances Tiafoe se debe jugar este sábado 9 de mayo en la cancha Pietrangeli no antes de las 08:30 AM de Lima, Perú (GMT-5). Sin embargo, es posible que el partido arranque mucho después. Esto se debe a la gran actividad que está programada en dicha cancha.

El primer partido de la jornada en la Pietrangeli es entre el argentino Thiago Tirante y el británico Cameron Norrie, el cual debería comenzar a las 04:00 AM de Lima, Perú (GMT-5). Luego de este duelo, deben enfrentarse Marin Cilic ante Martín Landaluce y Zeng Qinwen ante Jelena Ostapenko.

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Guía de canales del partido Ignacio Buse vs. Frances Tiafoe

El partido entre Ignacio Buse y Frances Tiafoe no tendrá cobertura completa de los canales de televisión. No obstante, ESPN 3 pasará parte de la actividad del día sábado 9 de mayo, por lo que es probable que mantengan actualizado el resultado del partido entre el peruano y el estadounidense.

Para ver este duelo en su totalidad y sin interrupciones, lo puedes hacer por la plataforma Disney+ Premium en vivo, así como también la plataforma Tennis TV.

Así llegan Ignacio Buse y Frances Tiafoe a este partido

Ignacio Buse llega a este partido con un envión importante producto de su victoria por doble 6-3 en primera ronda ante el local Lorenzo Sonego, número 66 del mundo. Fue una gran actuación del ‘Colo’, quien asombró a los fanáticos italianos con varias demostraciones de garra y buen tenis.

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Anteriormente, el peruano venía de disputar el Challenger de Aix-en-Provence donde llegó hasta los cuartos de final. Fue en esa instancia donde perdió por 6-4 y 6-0 ante el chileno Alejandro Tabilo (35º).

En cuanto a ATP Masters 1000, Buse supo dejar buenas impresiones en Madrid. Es que venció en dos sets al francés Adrian Mannarino (45º) y le dio una buena batalla a otro galo, Arthur Fils (17º), aunque perdió en tres sets.

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Frances Tiafoe, por su parte, viene de un mes de inactividad, ya que su último partido fue la derrota en tres sets en semifinales del ATP 250 de Houston ante su compatriota Tommy Paul a comienzos de abril. Desde entonces, ha lidiado con algunas molestias físicas en su espalda.

De todas maneras, el estadounidense mantiene un buen ranking debido a un buen inicio de año donde tuvo resultados notables en los siguientes torneos: tercera ronda en el Australian Open (perdió ante Alex De Minaur), final del Abierto de Acapulco (derrota ante Flavio Cobolli), octavos de final del Masters 1000 de Indian Wells (fue superado por Alex Zverev) y cuartos de final del Masters 1000 de Miami (cayó ante Jannik Sinner).

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