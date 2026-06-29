Wimbledon alucina con el primer triunfo de Ignacio Buse en un Grand Slam

Buse debutó en Wimbledon con victoria ante el estadounidense Emilio Nava en 4 sets. El torneo destacó la actuación del peruano.

Ignacio Buse volvió a poner en alto la bandera del Perú. Es que logró un triunfo histórico para el tenis peruano. Venció al estadounidense Emilio Nava (actual número 86 del ranking ATP) en cuatro sets por la primera ronda de Wimbledon, tercer Grand Slam del año, que se juega en césped.

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Perú vuelve a tener un triunfo en un Grand Slam de tenis desde el 2023 cuando Juan Pablo Varillas ganó tres encuentros en Roland Garros hasta que fue frenado por Novak Djokovic. Ignacio Buse, tres años después, vuelve a poner en el mapa del tenis al país.

Este lunes 29 de junio, en la Cancha 4 del All England Lawn Tennis and Croquet Club, venció 3-1 a Emilio Nava con parciales de 7-6 (3), 3-6, 7-5 y 6-0 en 2 horas y 53 minutos de tiempo de juego. Así, tras dos presentaciones sin triunfos en estrenos de Grand Slam, finalmente, el ‘Colo’ puede festejar.

🌿🔥 La potencia de Nacho Buse, se luce en el All England Club.



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Anteriormente, Buse había perdido en las primeras rondas del US Open 2025 (ante Ben Shelton) y de Roland Garros 2026 (ante Andrey Rublev). Por eso, este triunfo tiene un sabor especial para el limeño de 22 años.

Wimbledon destacó el triunfo de Ignacio Buse

A través de su cuenta de X oficial (@Wimbledon), el torneo de Wimbledon destacó el éxito de Ignacio Buse. “La estrella del tenis de Perú💫 Ignacio Buse gana su partido de primera ronda para lograr su primera victoria en Wimbledon“, publicó junto a una fotografía del propio tenista peruano con puño en alto.

Wimbledon destacó el triunfo de Ignacio Buse ante Nava (X @Wimbledon).

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La publicación realizada por el certamen británico se llenó de interacciones con fanáticos peruanos. Es que el tenista es una de las figuras del deporte peruano, sobre todo por sus últimos éxitos como, por ejemplo, el título en el ATP 500 de Hamburgo.

Perú vuelve a tener un triunfo en Grand Slam tras tres años

El triunfo de Buse significa el final de una espera de tres años sin éxitos peruanos en un Grand Slam de tenis. Como se mencionó, Juan Pablo Varillas había sido el último tenista del país en lograr una victoria en esta clase de torneos.

Fue en Roland Garros 2023 cuando tuvo una destacada actuación llegando a cuarta ronda donde perdió en tres sets ante Novak Djokovic (6-3, 6-2 y 6-2). No obstante, antes, tuvo tres victorias impresionantes y dando vuelta los partidos.

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En la primera ronda, venció al chino Shang Juncheng, tras ir perdiendo dos sets a cero, por 4-6, 2-6, 6-2, 6-3 y 6-1. Luego, en segunda instancia, dio la sorpresa al vencer al español Roberto Bautista Agut (preclasificado número 19) por 1-6, 4-6, 6-3, 6-1 y 6-1, es decir que volvió a dar vuelta un 0-2 en sets.

Para la tercera ronda, le tocó un nuevo preclasificado, el polaco Hubert Hurkacz (número 13). Fue un partido muy disputado, pero donde Varillas volvió a ganar en cinco sets: fue 3-6, 6-3, 7-6, 4-6 y 6-2. Este había sido el último triunfo peruano en un Grand Slam hasta el de Ignacio Buse ante Emilio Nava en la primera ronda de Wimbledon.

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El próximo rival de Ignacio Buse en Wimbledon

Ignacio Buse volverá a jugar en Wimbledon el próximo miércoles 1 de julio por la segunda ronda. Su rival ya está confirmado y es otro estadounidense, Jenson Brooksby. Se trata de un gigante de 1,93 metros, 25 años, número 81 del ranking ATP (llegó a ser 33º en 2022), y reconocido por haber confesado públicamente que padecer un tipo de autismo. Además, fue suspendido por varios meses entre julio de 2023 y marzo de 2024 por infringir las reglas de Control Antidopaje.

El partido entre Buse y Brooksby no tiene horario confirmado para el miércoles 1 de julio, ya que la organización de Wimbledon deberá informarlo este martes. El duelo se podrá ver en vivo por Disney+ Premium y Tennis TV.

Ignacio Buse se aseguró un premio económico importante y un ascenso en el ranking ATP

El tenista peruano se aseguró un premio de 126 mil libras esterlinas (alrededor de 146 mil euros) por su participación en la segunda ronda de Wimbledon. Además, ascenderá al puesto 32 del ranking ATP, según datos de Manuel Cabezas en X (@PeruanoTenis).

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