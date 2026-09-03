Ignacio Buse vs Benjamin Bonzi EN VIVO por el US Open 2026: a qué hora y dónde ver por TV y streaming online

Ignacio Buse y Benjamin Bonzi se vuelven a enfrentar, esta vez por segunda ronda del US Open 2026. Conoce los detalles del encuentro.

Tras su victoria en cinco sets ante Marcos Giron, Ignacio Buse, número 30 del ranking ATP y la raqueta número 1 del Perú, juega por la segunda ronda del US Open 2026. Se enfrenta este jueves 3 de setiembre ante el francés Benjamin Bonzi (97º) por un lugar en la tercera rueda.

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Buse viene con poco tiempo de descanso, ya que le ganó a Giron hace menos de 24 horas. Ahora, le toca una nueva batalla en el US Open ante un rival al que supo enfrentar hace menos de una semana, justamente, en el ATP 250 de Winston-Salem donde el peruano fue campeón.

Nacho venció a Bonzi en la semifinal del Winston-Salem Open en tres sets por 6-2, 4-6 y 6-1. Así, logró su pase a la final donde venció al británico Arthur Fery y se consagró campeón de este torneo, en la antesala del Abierto de Estados Unidos.

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Ahora, se ven las caras en el USTA Billie Jean King National Tennis Center de Flushing Meadows, en Nueva York. El ganador de este partido le tocará enfrentar en tercera ronda al vencedor del duelo entre el preclasificado número 3, Félix Auger-Aliassime, y el ruso Karen Khachanov.

¿Dónde ver EN VIVO Ignacio Buse vs Benjamin Bonzi?

El partido de la segunda ronda del US Open 2026 entre Ignacio Buse y Benjamin Bonzi tiene transmisión en vivo vía streaming online. Se puede ver en vivo por la plataforma Disney+ Premium.

¿A qué hora se juega Ignacio Buse vs. Benjamin Bonzi?

Ignacio Buse vs. Benjamin Bonzi, duelo que se disputa este jueves 3 de septiembre, tiene los siguientes horarios de inicio en cada país:

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Perú, Colombia y Ecuador: no antes de las 3:00 P.M.

México: no antes de las 2:00 P.M.

Chile, Bolivia y Venezuela: no antes de las 4:00 P.M.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: no antes de las 5:00 P.M.

Estados Unidos: no antes de las 1:00 P.M. (PT) y 4:00 P.M. (ET)

y España: no antes de las 10:00 P.M.

*El partido entre Buse y Bonzi se disputa en el cuarto turno de la cancha 17. Por lo tanto, hay tres partidos antes, de los cuales, dos son en modalidad dobles y el otro por el cuadro femenino. Por ende, lo más probable es que el encuentro del peruano empiece ya entrada la noche de Nueva York.

DATOS CLAVE

Ignacio Buse disputa la segunda ronda del US Open 2026 contra Benjamin Bonzi .

disputa la segunda ronda del contra . El partido se juega el 3 de septiembre desde las 3:00 P.M. en Perú .

desde las . La transmisión EN VIVO online se emitirá únicamente por Disney+ Premium.