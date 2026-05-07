Sólido debut y triunfo de Ignacio Buse ante Sonego: ¿Quién es su próximo rival en el Masters 1000 de Roma?

En poco más de 1 hora y media, el peruano derrotó en dos sets al tenista local. Pasó a segunda ronda y enfrentará a un tenista preclasificado.

Ignacio Buse tuvo un gran debut en el Masters 1000 de Roma. Derrotó en poco más de 1 hora y media de partido al italiano Lorenzo Sonego por doble 6-3. De esta forma, avanzó a la segunda ronda del certamen, que se disputa en el Foro Itálico. Enfrentará en dicha instancia al estadounidense, preclasificado número 20 en el torneo, Frances Tiafoe.

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Una sólida actuación de la raqueta número uno del Perú, actual 62º en el ranking ATP. En Roma, ya había sido protagonista por tener un entrenamiento abierto con el gran campeón Novak Djokovic hace un par de días. Ahora, se hizo fuerte en la Cancha Principal del Foro Itálico ante un tenista local.

Buse derrotó por 6-3 y 6-3 al italiano Lorenzo Sonego, actual 66º del ranking ATP, en un match que duró 1 hora y 41 minutos. El peruano se vio muy bien de fondo de cancha y con muy pocos altibajos. Puso en riesgo el triunfo cuando el italiano quebró en un momento decisivo del segundo set, pero al final, logró dos games consecutivos para asegurar el triunfo.

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HOW has Ignacio Buse won this point 🙌#IBI26 pic.twitter.com/SJUlC4UxGP — Tennis TV (@TennisTV) May 7, 2026

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Con esta victoria, el nacido en Lima ya se aseguró un buen ascenso en el ranking ATP. Al no haber jugado en este certamen el pasado año, ahora, con este triunfo, ganará puntos importantes. Según el usuario Tenis Peruano en X (@PeruanoTenis), ascendería al puesto 54, es decir que subiría unas ocho (8) posiciones.

Frances Tiafoe, el complicado próximo rival de Ignacio Buse

El partido de segunda ronda para Ignacio Buse será aún más complicado que el debut. El cuadro del Masters 1000 de Roma dictamina que su siguiente oponente será el estadounidense Frances Tiafoe, preclasificado como favorito número 20 del torneo.

Tiafoe es, actualmente, el número 22 del ranking ATP. Por eso, está entre los preclasificados del torneo y no tuvo que disputar partido de primera ronda en este Masters 1000. Así, su debut en el certamen será directamente ante el tenista peruano.

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‘Big Foe’ tiene 28 años. Su mejor ranking personal ha sido el puesto 10 en 2023. Se caracteriza por ser un jugador potente y de buena derecha, aunque con llamativos movimientos. También es explosivo, de buena velocidad, pero de rendimiento irregular.

Frances Tiafoe, tenista estadounidense (Getty Images).

Tiene tres títulos en su carrera: Delray Beach 2018, Houston 2023 y Stuttgart 2023, todos torneos ATP 250. Lo llamativo es que ha ganado en superficie dura, tierra batida y césped, respectivamente.

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¿Cuándo se juega Ignacio Buse vs. Frances Tiafoe?

El partido de segunda ronda entre Ignacio Buse y Frances Tiafoe se jugaría recién el día sábado 9 de mayo. El horario no está confirmado, ya que la programación de ese día se conocería este viernes 8.

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