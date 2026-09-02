Tras la lluvia en Nueva York, Ignacio Buse le ganó a Marcos Giron y está en segunda ronda del US Open

Tras las suspensiones, el tenista peruano ganó en cinco sets. Logró su primer triunfo en el cuadro principal del US Open y ahora enfrentará a Benjamin Bonzi.

Ignacio Buse, actual número 30 del ranking ATP, no para de darle alegrías al tenis peruano. Tras varias suspensiones, finalmente, le ganó al estadounidense Marcos Giron (78º del ranking) en cinco sets por la primera ronda del US Open 2026. Ahora, su rival en segunda será el francés Benjamin Bonzi (97º).

Publicidad

¡DEBUT FELIZ EN NUEVA YORK! 🇵🇪💪



Nacho Buse, reciente campeón de Winston-Salem, se anotó un valioso triunfo ante Giron por 3-6, 6-3, 6-3, 6-7 (6) y 6-1 en la primera ronda del #USOpen. 👏



🔜 El francés Bonzi lo espera en R2. pic.twitter.com/mFXdYNGyKq — ESPN Tenis (@ESPNtenis) September 2, 2026

Hubo que esperar bastante para ver el primer triunfo en el cuadro principal del US Open de Ignacio Buse. El partido debía jugarse este martes, pero la lluvia lo suspendió y reprogramó para este miércoles. Si bien había arrancado, sufrió una nueva suspensión por precipitaciones, pero finalmente pudo completarse.

Fue una lucha para Ignacio Buse, que no arrancó bien el partido por ese primer set que se le escapó. Sin embargo, pudo sobreponerse para ganar el segundo y, a la mitad del tercero, la suspensión lo detuvo, quizá, en el mejor momento que tenía del match.

Publicidad

Tras la suspensión, el peruano pudo sostener su saque y, así, ganar el tercer set para adelantarse en el marcador. En tanto, el cuarto parcial fue el más parejo y saque a saque, ya que no hubo quiebres hasta que, finalmente, fueron al tiebreak. Y, en ese desempate, Buse llegó a tener tres match points (uno solo con su saque), pero no los pudo aprovechar. Una buena remontada de Giron llevó todo al quinto.

¡IGNACIO BUSE DEBUTÓ CON VICTORIA EN EL US OPEN! 🇵🇪👏



📺 Mirá el #USOpen en el Plan Premium de Disney Plus. pic.twitter.com/xgVoUbSXlq — ESPN Tenis (@ESPNtenis) September 2, 2026

¿Cuál es el próximo rival de Ignacio Buse en el US Open?

Ignacio Buse enfrentará en la segunda ronda al francés Benjamin Bonzi (97º), quien venció en la primera ronda del US Open al eslovaco Alex Molčan (86º) por 6-4, 3-6, 6-3 y 6-2.

Publicidad

Cabe recordar que el peruano supo vencer a Bonzi en la semifinal del ATP 250 de Winston-Salem, el torneo donde se consagró campeón. Fue victoria de Nacho por 6-2, 4-6 y 6-1. Ahora, se verán las caras este jueves 3 de setiembre en horario a confirmar.

Recuerda que este partido y todos los del cuadro principal del US Open 2026 se pueden ver en vivo por la plataforma Disney+ Premium.

DATOS CLAVES

Ignacio Buse venció a Marcos Giron en cinco sets por la primera ronda del US Open.

venció a en cinco sets por la primera ronda del US Open. Benjamin Bonzi será el rival de Ignacio Buse en la segunda ronda del torneo.

será el rival de en la segunda ronda del torneo. Ignacio Buse ocupa el puesto 30 del ranking ATP tras coronarse campeón en Winston-Salem.