Cuando se trata de hacer valer sus derechos, no se trata de quien declara primero, sino quien lo puede hacer de la mejor manera. Andy Polo no había emitido ninguna opinión al respecto de su tema legal con su aún esposa. La cual lo había inculpado por un tema de maltrato físico y otras causas.

'La Joya' después de varios meses, salió en una entrevista con 'Día D' de ATV, y contó su verdad: "Callé por respeto a mis hijos. He salido a hablar por mi familia, mi madre que sufre mucho. Que la gente no vea, pero a uno le choca bastante también". Comenzó señalando, para después contar con lujo de detalles, qué fue lo que pasó, según su versión.

"Yo llegaba de ponerme mi segunda dosis de Covid-19 y nos sentamos frente a frente. Ella lo que hace es agarrar mi celular y escondió el suyo para grabar el audio. ¿Qué celular yo le voy a quitar a ella? Yo con lo único que podía movilizarme era con dos muletas y lo que hice fue agarrarle la mano y quitarle mi celular". Yendo más a fondo con un aspecto que lo toma como defensa.

Además, le preguntaron si esta acción previa tiene algún sentido por parte de su pareja: "No sé (porque lo hizo) yo estaba sin poder movilizarme". Para cerrar sus afirmaciones con su verdad absoluta: "Es absolutamente falso. Nunca ocurrió. No (la he golpeado) no soy un agresor y a mis hijos tampoco". Ahora la justicia deberá determinar el siguiente paso.