Compagnucci asegura que el plantel de Universitario aún no está cerrado

Carlos Compagnucci, entrenador de Universitario de Deportes, brindó una conferencia de prensa este viernes, donde confirmó que el club crema está en búsqueda de reforzar su plantel a falta de dos días para que cierre del libro de pases de la Liga 1. De esta manera, el club merengue busca concretar la llegada de un extranjero, para suplir la salida de Ángel Cayetano.

“Estamos en la búsqueda de refuerzos. Hoy por hoy, estamos trabajando sobre refuerzos. Un mercado bastante complicado porque teníamos que liberar el cupo de extranjeros y porque tenemos solo un cupo para traer, por eso la decisión sobre Ángel (Cayetano). Veremos las posibilidades que tenemos. No tenemos nada cerrado”, comentó el estratega argentino en conferencia de prensa.

“Estamos tratando de cerrar un refuerzo y otro más veremos si hay posibilidades de traer. Los nacionales han sido difícil de traer. No hay carta de libertad, así que negociar con los clubes ha sido difícil. En algunos casos no han querido venir y otro no se pudo concretar la concesión”, agregó Compagnucci

“El plantel que termine el día que se cierre el libro de pases, con ese plantel vamos a ir a la guerra. Si podemos reforzarnos mejor, y si no, no pasa nada, vamos a competir seguramente. Si se llegan a dar las contrataciones bien; si no, vamos a competir”, finalizó el técnico de la 'U'.

Universitario culminó el Torneo Apertura de la Liga 1, con una victoria de 1-0 sobre UTC en el Estadio Monumental de Ate. El autor del único gol del partido fue Alex Valera a los 56' del complemento y de esta forma la 'U' terminó noveno en la tabla de posiciones. La escuadra 'merengue' debutará en el Torneo Clausura como local ante la Academia Cantolao, este domingo a las 3:30 p.m. (hora peruana).