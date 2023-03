El nuevo técnico de los cremas no se calló nada y fue tajante con el tema de la capitanía en sus equipos.

Jorge Fossati ya está en Lima, también ya fue presentado como el nuevo director técnico de Universitario de Deportes. Y también se dio su tiempo para dar una conferencia de prensa, donde habló de todo.

Es que el uruguayo contó sobre el estilo de juego que quiere imponer en los cremas, también se dio el tiempo para referirse a algunos referentes del cuadro merengue y dejó picando la posible sorpresa o novedad que habrá en los próximos encuentros de su equipo para la Liga 1 y Copa Sudamericana.

Referente a este último, el nuevo entrenador merengue mencionó que no tiene pensado que José Carvallo tenga la responsabilidad de seguir siendo el capitán, por lo que hará que otro futbolista tenga ese cargo. Además, reveló las razones del porqué tomará esa decisión.

"Desde mi punto de vista, no es lo ideal. Prefiero que sea un jugador de campo… No quiero que el capitán no esté a 50 metros de su lugar porque lo obliga la banda de capitán", comentó.

Finalmente, el DT hizo un pedido especial a los hinchas de la U, en la cual fue paciencia para que pueda hallar al equipo

"El único pedido que voy a hacer es tiempo para poder trabajar", expresó.





¿Cuándo juega Universitario de Deportes?

Universitario de Deportes volverá a disputar un partido cuando se enfrente FBC Melgar en el Estadio Monumental. La cita está pactada para el domingo 5 de marzo a las 15:30 hrs. (hora peruana)