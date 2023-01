El delantero argentino llegó a la escuadra estudiantil con el fin de poder conseguir la estrella 27 en la Liga 1 y destacar en la Copa Sudamericana, pero las expectativas que los hinchas le tenían, poco a poco se está acabando.

Emanuel Herrera tiene 35 años y por su gran recorrido en el fútbol peruano, sobre todo cuando estuvo por Sporting Cristal en temporadas pasadas. Fue por ese motivo que la U decidió contratarlo, llegando como una de las figuras de este 2023.

A pesar de que el atacante ha hecho una buena pretemporada, mostrando un gran nivel. Además de anotar un gol a la San Martín, algunos hinchas merengues se atrevieron a criticarlo por su bajo juego ante la Universidad César Vallejo en la Noche Poeta.



“Traigan a Valera porque Herrera no es ni la sombra de lo que fue en Cristal”, “Hoy se notó que Emmanuel Herrera ya no es el mismo. No es el Herrera que jugaba en Sporting Cristal, las lesiones y el tiempo que estuvo de baja han repercutido en su nivel”, “Creo que a Herrera no le acomoda mucho jugar tan fuera del área”, se puede leer en los comentarios, luego que Universitario le dedicara una publicación a Ema.





¿Cuándo se realizará la Noche Crema 2023?

La fiesta de Universitario se llevará a cabo el sábado 7 de enero de 2023 desde las 7.00 p. m. en el Estadio Monumental de Ate.