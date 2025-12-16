Carlos Zambrano rompió el silencio y confirmó un dato que sacude el fútbol peruano: Universitario lo tentó cuando su futuro en Alianza Lima no estaba asegurado. El defensor reveló que existieron conversaciones formales con la ‘U’, lo que encendió la polémica entre ambos clubes, aunque finalmente el desenlace fue favorable para el cuadro blanquiazul.

Publicidad

Publicidad

“Sí hubo la posibilidad de ir a Universitario, tuve conversaciones”, confesó Zambrano en ‘Desvelados’, dejando en claro que el interés fue real y no un simple rumor. Según explicó, esos acercamientos se dieron hace casi un año, en un contexto donde su continuidad en Alianza Lima todavía no estaba cerrada y el mercado empezaba a moverse con fuerza alrededor de su nombre.

Sin embargo, el ‘Kaiser’ fue contundente al explicar por qué no se concretó el pase al clásico rival. “Eso ya fue casi un año atrás. Luego pude renovar con Alianza y ahora es mi prioridad”, afirmó Zambrano, ratificando su compromiso con el club íntimo y cerrando cualquier especulación sobre un cambio de camiseta que habría sido uno de los más impactantes de los últimos tiempos.

La revelación genera impacto porque confirma que Universitario buscó a un referente absoluto de Alianza Lima, algo poco habitual en el fútbol peruano. De haberse concretado, el fichaje habría provocado un terremoto mediático y una reacción feroz de ambas hinchadas, considerando el peso simbólico que tiene Zambrano en Matute y su identificación con los colores blanquiazules.

Publicidad

Publicidad

Carlos Zambrano en el clásico Universitario vs. Alianza. (Foto: Liga 1)

Universitario buscó a Zambrano

Carlos Zambrano confesó que Universitario lo tentó cuando todavía no estaba seguro que seguiría en Alianza Lima. El zaguero explicó que fue en la época cuando Fabián Bustos era técnico del cuadro crema.

ver también Fuerte giro inesperado en Alianza Lima, la exigencia de Talleres que podría frenar la llegada de Girotti

Hoy, con el defensor ya renovado, el tema queda como una bomba que no explotó, pero que expone la intensidad del mercado y la rivalidad entre Alianza Lima y Universitario.

Publicidad

Publicidad

Carlos zambrano en Alianza Lima. (Foto: Alianza Lima)

¿Cuánto dinero gana Carlos Zambrano?

Carlos Zambrano gana 80 mil dólares mensuales en Alianza Lima, según información oficial de Salary Sport. Esto quiere decir que por temporada se lleva 960 mil dólares.

¿Hasta cuándo Carlos Zambrano tiene contrato con Alianza Lima?

Carlos Zambrano tiene contrato en Alianza Lima hasta diciembre del 2026. Llegando a tienda íntima en enero del 2023, el defensor medita retirarse tras acabar su vínculo con el equipo de La Victoria.

Publicidad

Publicidad

Datos claves

Carlos Zambrano confirmó que tuvo conversaciones formales con el club Universitario hace casi un año.

Las conversaciones entre Carlos Zambrano y Universitario se dieron mientras no aseguraba su continuidad en Alianza Lima.

Carlos Zambrano no concretó el pase a Universitario porque luego renovó con Alianza Lima.

Publicidad