Acercándose el final del Torneo Clausura de la Liga 1, cada día falta menos para saber qué pasará con los derechos televisivos que tiene algunos clubes con el Consorcio de Televisión, GOLPERU, en relación a las últimas acciones que ha tomado la Federación Peruana de Fútbol.

En ese marco, Jean Ferrari, administrador temporal de Universitario de Deportes, fue claro al mencionar que el club merengue tiene un acuerdo con el Consorcio de Televisión, GOLPERU, y que lo harán respetar según ley.

“Nosotros tenemos el contrato del año 2013. Viniendo de ese contrato, hay una cláusula de preferencia donde nosotros como club esperaremos la mejor oferta y en función a eso podremos tomar una decisión. Hay que ver si van a respetar esta cláusula”, comentó Jean Ferrari en entrevista con 'La Encerrona'.

Siguiendo en esa línea, el dirigente de Universitario de Deportes también habló sobre las penalidades que existen en caso no se haga valer el contrato. Teniendo cláusulas millonarias que pondrían en peligro toda estabilidad económica de algún club, Jean Ferrari reveló el monto.

“La penalidad de no respestar este tipo de claúsulas es multimillonaria. Están por encima de los 50 millones de dólares. Si hay una penalidad, nosotros como club no estamos dispuestos a pagarlo. Sobretodo porque son montos que son tan grandes. En ese sentido, yo no se si la Federación Peruana de Fútbol está dispuesta a hacerlo”, cerró Jean Ferrari, administrador temporal de Universitario de Deportes.

FERRARI SOBRE DERECHOS DE TV DESDE EL MINUTO 15