Piero Quispe es uno de los jugadores más desequilibrantes de Universitario de Deportes dentro del terreno de juego. Ya lo demostró en varios partidos e incluso en la Copa Libertadores, donde fue elogiado por periodistas de otros países. El joven volante ‘Crema’ renovó con los ‘Merengues’ hasta el 2025, siendo este una de las ‘joyas’ de los de Ate.

+ La promesa de Jefferson Farfán a Pedro Gallese si Perú va al Mundial Qatar 2022

+ El video viral que demostraría que fue gol de Perú ante Uruguay

+ El tuit por el que Renato Tapia mandó a callar a Horacio Zimmermann

En una entrevista con el mismo club, Piero Quispe habló de el gran momento que viene pasando y también dijo que tiempo atrás veía los partidos como un hincha más: “Hace tres años estaba en la tribuna norte y ahora estar en la cancha es una alegría muy grande”, agregó el futbolista de 20 años que ya cuenta con 18 compromisos como profesional con los ‘Merengues’.

Piero Quispe recordó lo complicado que ha sido llegar a donde se encuentra actualmente: “Creo que el sacrificio fue desde que comencé. Me acuerdo cuando no tenía equipo y mi tío me llevó a la Academia de Héctor Chumpitaz. Menos mal me vio la ‘U’ y vine acá. Para venir desde mi casa es un tramo largo, tenía que levantarme desde las 4:30 de la mañana para tomar el bus”.

El volante de Universitario de Deportes agradeció infinitamente el apoyo que muestran sus padres con él: “Siempre han estado en las buenas y en las malas. A veces no teníamos para los pasajes ni para los chimpunes. Desde que llegue acá tenía un sueño que es ser futbolista profesional y gracias a Dios se logró”.

Finalmente, Piero Quispe sabe que el mejor camino para llegar al éxito es la humildad que lo caracteriza: “Sé que todavía no he ganado y siempre con la humildad que me caracteriza. Quiero seguir así, mejorar cada día en cada entrenamiento y en cada partido dar lo mejor de mí”, concluyó el futbolista de Universitario de Deportes en la entrevista con el club.