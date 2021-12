No le gustó el cambio: Gregorio Pérez manifestó su molestia contra organización de Liga 1

La Liga 1 de Perú es una de las peores competiciones en América por distintos motivos. Obviamente, el nivel de cada club internamente como externamente es un claro ejemplo. Igual, también hay graves problemas desde la organización del torneo y la propia FPF.

A la corrupción y todo lo que rodea al presidente de la Federación, se suma la inestabilidad e irregularidad en lo deportivo. No solo la tabla cambia según decisiones de escritorio semana a semana, sino que distintas decisiones afectan a distintos equipos. Ejemplos hay muchos: dos años jugados enteramente en Lima, sin público y ahora, los cambios por la bolsa de minutos.

Este último, lógicamente, perjudica a quienes hicieron los planes según lo que se sabía hasta ayer: que no había necesidad de tener menores en cancha. De un día para el otro, así como el día del inicio del torneo, a un poco más de un mes, cambiaron todo. Gregorio Pérez, entrenador de la U, manifestó su molestia, a pesar de no tener el estilo de quejarse.

"Ayer sorpresivamente nos encontramos con la noticia de que hay bolsa de minutos, también con la postergación del torneo. Además los amistosos de selección son el 20 y el torneo inicia 21. No veo muy coherente esa situación", señaló el entrenador uruguayo, que no tiene muchas opciones sub20.

"Hubo comunicación oficial a todos los clubes sobre que no iba a haber bolsa de minutos, nuestra administración lo trasladó al comando técnico. También con otros colegas hablamos de que no iba a haber", recordó. "Para nosotros es una gran preocupación el tema de la bolsa de minutos porque ya habíamos planificado el plantel para el próximo año. No es solo en nuestro caso, sino también otros clubes", concluyó con evidente molestia ¡Bienvenido al Perú!