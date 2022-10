Brindando una entrevista express en Radio Ovación, Jean Ferrari, administrador de Universitario de Deportes, habló sobre el actual momento del cuadro crema. Centrándonos netamente en lo deportivo, el dirigente comentó que ya se están empezando a trabajar en las renovaciones de cara a la temporada 2023 de la Liga 1.

Reiterando que Universitario de Deportes luchará la siguiente temporada para salir campeón de la Liga 1, el administrador temporal fue consultado sobre quiénes iban a renovar, llegar e irse en el cuadro crema, sin dar nombre precisós, Jean Ferrari mencionó que es trabajo de Manuel Barreto.

"El tema de refuerzos para el próximo año lo sondeando Manuel Barreto", comentó Jean Ferrari en un primer momento. Luego, ágiles con la información, el administrador temporal de Universitario de Deportes fue consultado por Gabriel Costa, posible fichaje crema.

"¿Gabriel Costa? No me gustaría hablar de nombres, lo cierto es que el próximo año la consigna es salir campeón y para ello esperamos tener un buen equipo", cerró Jean Ferrari sobre el posible fichaje de Gabriel Costa. Pudiendo también negarlo, el acercamiento es real segúin la prensa peruana y la respuesta no determinante del dirigente un indicio.

A todo esto, el presente de Gabriel Costa en Colo Colo es incierto. A un paso de salir campeón, su contrato termina en diciembre del 2022 y según la prensa chilena, la idea es que se reduzca el promedio de edad y de esta forma el peruano no estaría en los planes para la temporada 2023.