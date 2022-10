Universitario de Deportes viene de igualar sin goles ante Sporting Cristal por la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 2022. Con este resultado el cuadro merengue perdió la oportunidad de meterse en la pelea por el campeonato.

En el once titular que mandó Carlos Compagnucci al campo de juego estuvo el panameño Alberto Quintero, quien no sobresalió y fue uno de los más resistidos por parte de la hinchada.

Cabe precisar que en los últimos meses se rumoreó que el futbolista centroamericano podría llegar a Alianza Lima. Incluso, un sector de la prensa de su país, había confirmado que clubes de Panamá intentarían repatriarlo.

A raíz de esto, el futbolista fue contactado por un medio deportivo de su país, precisamente por el periodista José Miguel Domínguez, quien le consultó sobre su futuro deportivo en Perú, haciendo mención en la 'U'.

El panameño contestó: “Nadie de la 'U' me ha dicho nada. Nadie. En su momento me dirán si sigo o no sigo. De momento, nada de nada", declaró el jugador de 34 años.