¿Cuándo empieza la nueva Liga 1 2026?: fecha confirmada para el sorteo del fixture

La Liga 1 ya tiene marcado en el calendario el inicio de su temporada 2026, generando gran expectativa entre los clubes, los jugadores y, sobre todo, los hinchas. Tras la culminación de los play-offs del campeonato anterior, que definieron al campeón y a los clasificados a torneos internacionales, la atención se centra ahora en la planificación del próximo año. El periodo de descanso y el mercado de pases serán cruciales, pero la primera fecha oficial ya ha sido definida, prometiendo un mes de enero cargado de actividad administrativa y deportiva.

Publicidad

Publicidad

¿Cuándo será el sorteo de la Liga 1 2026?

Las fechas claves para la organización del torneo fueron reveladas por el periodista deportivo Eduardo Combe en el programa radial de L1 RADIO, ofreciendo un panorama claro sobre los primeros movimientos de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y la Liga de Fútbol Profesional (LFP). Esta información permite a los equipos y a los aficionados organizarse con antelación y marca el primer gran hito en el camino hacia el inicio del campeonato que se extenderá durante todo el año 2026.

Todo está listo para la Liga 1 temporada 2026. (Foto: X).

El primer evento oficial que marcará la pauta será el sorteo del fixture de la Liga 1 2026. Según lo confirmado, este importante acto protocolario se llevará a cabo el día 7 de enero. En esta ceremonia, se definirán los emparejamientos de las primeras jornadas, los clásicos regionales y la distribución de los partidos a lo largo de los torneos Apertura y Clausura. El resultado de este sorteo es vital para la logística y la estrategia de pretemporada de cada club.

Publicidad

Publicidad

¿Cuándo empezará la Liga 1 temporada 2026?

Posteriormente, al sorteo, la Liga 1 tiene programado un evento para formalizar el cierre de la temporada anterior. La ceremonia de premiación del torneo concluido se realizará el 15 de enero. Esta fecha servirá para reconocer a los campeones, subcampeones y a los jugadores y equipos destacados de la campaña finalizada, poniendo punto final de manera oficial a la actividad de 2025 y enfocando definitivamente toda la atención en lo que viene.

ver también ¡Lo celebran en Matute! La baja confirmada de Sporting Cristal para visitar a Alianza Lima por los playoffs de la Liga 1 2025

ver también Hinchas de Alianza Lima criticaron ferozmente a los Navarro tras el gol de Hernán Barcos a Cristal

El momento más esperado, el pitazo inicial de la nueva temporada, ya tiene fecha. El campeonato de la Liga 1 2026 estaría comenzando oficialmente el 30 de enero. Esto implica un periodo de inactividad de casi un mes y medio desde el último partido de playoffs, un tiempo que los clubes aprovecharán para fortalecer sus planteles, realizar sus pretemporadas fuera de la capital y afinar detalles tácticos con miras a arrancar el torneo con el pie derecho y alcanzar los objetivos propuestos.

Todo listo para la próxima temporada en Liga 1

En resumidas cuentas, el mes de enero será crucial: del sorteo del fixture el día 7, pasando por la premiación el día 15, hasta el inicio del campeonato el día 30. Estas fechas ofrecen un cronograma estricto para los directores deportivos y cuerpos técnicos, quienes deben asegurar que sus fichajes estén listos e integrados a tiempo para el debut. La Liga 1 2026 está lista para arrancar, y con estas fechas definidas, la cuenta regresiva ha comenzado.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

DATOS CLAVE