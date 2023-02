El ex delantero e hincha de Universitario de Deportes, Carlos Orejuela, dejó una bomba en contra del compadre. Se refirió a Alianza Lima, de forma brutal.

Cuando vemos declaraciones fuertes a nada de disfrutar una nueva edición del clásico del fútbol peruano, debemos entender quién lo dice, y cómo lo dice. Carlos Orejuela desde siempre se mantuvo perfil bajo, sin declaraciones altisonantes, basado en el silencio muchas veces, sabiendo que tiene un hinchaje en el corazón.

El buen Ali, como lo conocen sus cercanos, tuvo una charla extensa con el programa deportivo radial, Todas Las Voces Del Fútbol, analizando lo que es la actualidad del deporte rey. Donde hay favoritos, algunos cuadros con término medio, y otros, destinados al fracaso deportivo. El cual se define con el descenso consumado.

Como ya estamos en la semana del gran clásico del fútbol peruano, se le consultó al ex goleador crema, sobre el rival de turno para este fin de semana. Recordando la frase de muchos periodistas deportivos o analistas del medio local, que ponderan por encima de todos al cuadro que dirige técnicamente Guillermo Salas.

Lo que menciona Carlos Orejuela, puede ser cierto, pero los hinchas de Alianza Lima, no creo que lo tomen bien: "¿En qué metería miedo Alianza? No los desprecio, pero solo le ganó un partido a Boys, ni que haya ganado 3 en Libertadores. Hasta ahora no ha demostrado por qué habría que tenerle miedo".

De la misma forma, y habiendo hecho eco su frase, defendió al delantero de la "U", Metralleta, por su penal fallado contra Australia en el pasado repechaje para el Mundial Qatar 2022, pone el pecho por él: "Nadie puede criticar a Alex Valera por fallarse goles como los del partido con Unión Comercio. ¿Qué delantero no falla goles? Hasta Cristiano Ronaldo puede fallar. Más me preocuparía que no tenga opciones".