Carlos Galván expuso la verdadera razón por la que Jorge Fossati no se quedó en Universitario: “Tiene algo de afuera”

Jorge Fossati se fue de Universitario de Deportes y las versiones de su adiós siguen. Si bien ya se conocía que habían diferencias con la actual directiva y que no llegaron a un acuerdo, pese a que existía un contrato por toda la temporada 2026, el ciclo se terminó y no tan bien que digamos. Peor aún ahora que existe una versión expuesta por parte de Carlos Galván respecto al futuro del estratega.

Resulta que Jorge Fossati, dejando que su representante sea el encargado de gestionar la continuidad al mando de Universitario de Deportes, tendría una importante propuesta del extranjero que finalmente empezaría a revelarse en las próximas horas. ¿De qué se trata? Desde la Selección de Costa Rica empezaron a seguirlo y es muy probable que el entrenador tenga una oferta para trabajar allí.

“Para mí, lo de Fossati, que dicen que puso un montón de trabas para que Universitario lo suelte, es que para mí tiene algo de afuera, de mucho más dinero. Para mí, por lo que se comenta y por la información que yo manejo, tuvo una oferta de la Selección de Costa Rica”; fue la revelación de Carlos Galván, exdefensor y capitán de la ‘U’, en el programa digital ‘A la cama con el Rei’.

¿Cuáles fueron los pedidos de Jorge Fossati que finalmente no aceptaron en Universitario?

En principio, uno de los asuntos más comentados durante el proceso de negociación que se dio entre Jorge Fossati y la directiva de Universitario de Deportes fue el económico. Se hablaba de que el ‘profe’ solicitaba un aumento de salario tras el tricampeonato de la temporada 2025, lo cual era algo previsible y hasta entendible. Luego, otros factores también se hicieron públicos.

Junto a su comando técnico, el ‘Nonno’ pedía entrenar en el Estadio Monumental y no tanto en Campo Mar, quizá por un tema de distancia. Además, el lugar de concentración tendría que haber sido otro al que normalmente iban. Finalmente, la relación con la directiva no habría sido la mejor de todas y estas cuestiones quedaron como versiones por confirmar hasta que hable el DT.

Universitario alista la llegada de nuevo entrenador desde Ecuador

Todo parece indicar que Javier Rabanal, entrenador español que viene de ser campeón con Independiente del Valle en Ecuador, estaría a nada de ser oficializado como nuevo estratega de Universitario de Deportes para la temporada 2026. La apuesta de la directiva es dar un salto de calidad en varios aspectos, lo cual implicaría una planificación con divisiones menores. Veremos cómo resulta y qué tan bien se acopla el profesor a lo que pretende la directiva.

