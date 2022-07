Se está haciendo extenso el tema de Alex Valera con Universitario de Deportes, los hinchas 'merengues' quieren saber el desenlace, que se termine de una vez por todas, la incertidumbre. Y quien, de una forma u otra, desea terminar con estos aspectos externos a lo deportivo, es su director técnico actual.

El entrenador de la "U", Carlos Compagnucci, en conferencia de prensa habló sobre este aspecto, destacando que hay novedades con respecto a su goleador. No todo es lo que están diciendo: "Él fue a entrenar hoy. Yo hablé con él tratando de entender su situación. El único perjudicado será el equipo".

Sobre si lo tomará en cuenta para los próximos partidos (si se termina quedando), esto mencionó: "No soy yo quien va a tomar una decisión con respecto al tema. Lo único que quiero es que no perdamos el foco". Dejando en claro que la dirección directiva será clave para el futuro deportivo del jugador de la Selección Peruana.

Así mismo, intentó bajarle la responsabilidad de un bajo rendimiento, o caída anímica del plantel en los últimos días. Ante Carlos Stein, ganaron 2-0, pero el funcionamiento no fue de los mejores, por ese motivo aleja del ruido a Alex Valera: "Es un tema que no pasó desapercibido. Esperemos que no afecte al grupo".

Universitario de Deportes deberá decidir, como máximo este lunes 25 de julio, sobre la decisión que tomará. El jugador espera llegar al 'Al-Fateh' de Arabia Saudita, tiene todo hecho. Solo faltaría la aprobación por parte del club 'merengue', para después recibir el pago millonario. Son momentos claves, todo puede pasar.