“Siempre me gustó”: el campeón de Sudamérica que podría sacar a Álex Valera de Universitario

Si tenemos que hablar de uno de los mejores jugadores en el más reciente tricampeonato nacional obtenido por Universitario de Deportes, sin duda alguna no podemos dejar de lado a Álex Valera. El goleador, quien además hoy es el delantero titular de la Selección Peruana, generó diversos halagos hasta en el extranjero y ahora desde un reciente campeón sudamericano lo mencionaron.

En esta ocasión, hablamos de Lanús de Argentina, campeón de la Copa Sudamericana 2025 que hace unas semanas derrotó por penales a Atlético Mineiro en una infartante final celebrada en el Estadio Defensores del Chaco de Asunción. Resulta que Carlos Compagnucci, asistente técnico de Mauricio Pellegrino, dio detalles sobre lo que le genera el nivel de Álex Valera.

En una reciente entrevista, el también entrenador argentino se refirió al gran momento de Universitario de Deportes y dejó una especie de puerta abierta ante una posibilidad de que desde Lanús puedan fichar pronto a Álex Valera. Recordemos que Carlos Compagnucci estuvo al mando de los cremas a inicios del año 2023 y por ello es que quedó impresionado con la presencia del ‘9’.

La revelación de Carlos Compagnucci sobre la calidad de Álex Valera

“Yo siempre fui un enamorado de Álex Valera. Lo disfruté poco cuando llegué porque se fue enseguida y después cuando vino estuve pocos partidos, pero es un jugador que siempre me gustó”; fue el comentario de Carlos Compagnucci en ‘PBO Campeonísimo‘ al ser consultado sobre el goleador de Universitario de Deportes y con lo cual quedó demostrado que podría acercarlo a Lanús.

Frente a esta postura, la pregunta sería si es que realmente hay una alguna chance para que el popular ‘Valegol‘ pueda fichar por el más reciente campeón de la Copa Sudamericana. Por ahora, no hay ningún tipo de acercamiento concreto o algo por el estilo, aunque quizá una futura conversación entre Carlos Compagnucci y Mauricio Pellegrino sería clave para que al menos lo analicen.

¿A quién más de Universitario elogió Carlos Compagnucci?

El actual asistente técnico en Lanús no se guardó nada al hablar de uno de los titulares más importantes de Universitario de Deportes en los últimos años. En la misma entrevista anteriormente expuesta, Carlos Compagnucci manifestó en una frase lo que representa en juego la presencia del volante chileno en el equipo crema. “Rodrigo Ureña, ni hablar, es uno de esos volantes que son completos”.

