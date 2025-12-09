Abel Hernández definió su futuro y en Universitario no están para nada contentos

El futuro de Abel Hernández era una de las novelas más seguidas del mercado peruano, pero finalmente el delantero uruguayo tomó una decisión que ha caído como un balde de agua fría en Universitario. El club crema lo tenía en carpeta como opción prioritaria para reforzar su ataque en 2026, pero todo cambió en las últimas horas: el goleador estaría mucho más cerca de volver a Peñarol que de vestir de crema.

Dentro de Universitario no solo hay decepción, sino también molestia. La administración esperaba una respuesta concreta del atacante Abel Hernández y confiaba en que la oferta económica, sumada al atractivo del tricampeonato peruano, fuese suficiente para seducirlo.

La situación se volvió más tensa porque en la ‘U’ sentían que la negociación estaba encaminada. El comando técnico buscaba un delantero con jerarquía, con roce internacional y con capacidad para competir inmediatamente y Abel Hernández encajaba perfectamente en ese perfil. Pero la aparición de Peñarol ha cambiado todo el tablero.

Para Universitario, este giro es un golpe directo al mercado. No solo por perder a su principal candidato en ofensiva, sino porque obliga a rearmar la estrategia con el tiempo en contra. La directiva ahora deberá buscar alternativas en Argentina, mientras lidia con la frustración de haber quedado relegada por una institución que siempre significa competencia difícil en Sudamérica.

¿Abel Hernández llegará a Universitario?

En Uruguay ya hablan de un posible acuerdo preliminar entre Abel Hernández y Peñarol. Si todo se confirma, Universitario tendrá que pasar de la ilusión a la reacción inmediata. El mercado de la Liga 1 sigue, pero el mensaje es contundente: el delantero definió su futuro lejos de la ‘U’, y en Ate no están para nada contentos con ese desenlace.

Si bien Abel Hernández despertó interés en Universitario, el delantero tiene otro rumbo casi definido: Peñarol de Uruguay. Hay que recordar que el goleador ya estuvo vistiendo los colores e incluso su regreso podría darle una chances de atrapar una última oferta fuerte del exterior.

¿Cuánto vale Abel Hernández?

Abel Hernández vale 250 mil euros, según la noticia más reciente de Transfermarkt. No siendo su mejor cotización, hay que mencionar que su valor más alto fue cuando costó 8 millones de euros en el 2017 a los 26 años.

¿Hasta cuándo Abel Hernández tiene contrato con Liverpool de Uruguay?

Abel Hernández tiene contrato con Liverpool de Uruguay hasta diciembre del 2025, según la última información de Transfermarkt.

