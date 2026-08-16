¡Ya se juega! Universitario 0-0 FC Cajamarca EN VIVO Y GRATIS por el Torneo Clausura 2026: minuto a minuto

FC Cajamarca recibe a Universitario por la fecha 5 del Torneo Clausura 2026. Ahora disfruta todas las incidencias de este prometedor encuentro que se juega en el Estadio Héroes de San Ramón.

FC Cajamarca y Universitario de Deportes se ven las caras en el Estadio Héroes de San Ramón por la fecha 5 del Torneo Clausura 2026 . En un encuentro que promete desde el análisis previo por la recuperación futbolística del local y la necesidad de triunfo de los merengues, ahora podrás disfrutas del minuto a minuto gracias a la cobertura exclusiva que te brinda Bolavip Perú .

Periodista deportivo con más de diez años de trayectoria en el rubro. Se ha desempeñado como especialista y analista táctico en Futbológico Perú, como guionista en Alivia Media y como redactor en El Futbolero, donde cubrió distintos mercados internacionales como Estados Unidos, Brasil, Colombia, Ecuador, Chile, España y México. Actualmente en Bolavip Perú sigue de cerca la Liga 1, la Selección Peruana, el fútbol internacional y la actualidad de los peruanos en el extranjero.