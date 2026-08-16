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¡Ya se juega! Universitario 0-0 FC Cajamarca EN VIVO Y GRATIS por el Torneo Clausura 2026: minuto a minuto

FC Cajamarca recibe a Universitario por la fecha 5 del Torneo Clausura 2026. Ahora disfruta todas las incidencias de este prometedor encuentro que se juega en el Estadio Héroes de San Ramón.

FC Cajamarca vs. Universitario por el Torneo Clausura 2026.
© Liga1 Te Apuesto.FC Cajamarca vs. Universitario por el Torneo Clausura 2026.

FC Cajamarca y Universitario de Deportes se ven las caras en el Estadio Héroes de San Ramón por la fecha 5 del Torneo Clausura 2026. En un encuentro que promete desde el análisis previo por la recuperación futbolística del local y la necesidad de triunfo de los merengues, ahora podrás disfrutas del minuto a minuto gracias a la cobertura exclusiva que te brinda Bolavip Perú.

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Alineaciones titulares de FC Cajamarca vs. Universitario por el Torneo Clausura 2026

FC Cajamarca | Samuel Aspajo; Renato Suárez, Alejandro Pósito, Yordi Vílchez, Sebastián Enciso; Jefferson Orejuela, Carlos Correa; Brandon Palacios, José Arrasco, Carlos Meza y Michel Rasmussen. DT: Celso Ayala.

Universitario | Diego Romero; Caín Fara, Anderson Santamaría, Matías Di Benedetto; Andy Polo, Adrián Quiroz, Juan Manuel Requena, Jairo Concha, César Inga; Gianluca Lapadula y Álex Valera. DT: Héctor Cúper.

¿Dónde ver FC Cajamarca vs. Universitario por el Torneo Clausura 2026?

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Renato Pérez
Renato Pérez
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