Universitario listo para jugar contra Alianza Lima: causando sorpresa por Miguel Silveira, Sekou Gassama y Bryan Reyna

El plantel de Universitario de Deportes ya se encuentra concentrado en el Hotel Pullman de San Isidro para afrontar una nueva edición del clásico peruano. El ambiente en el búnker crema es de total expectativa ante la posibilidad de ver un esquema renovado para este duelo crucial.

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Universitario con tres de sus refuerzos

La gran noticia en la previa es la inclusión de los tres refuerzos más esperados por la hinchada: Miguel Silveira, Sekou Gassama y Bryan Reyna. Los tres futbolistas forman parte de la delegación oficial, lo que abre un abanico de variantes ofensivas para el equipo de Ate.

✅🇸🇳 ¡CON LA PRESENCIA DE SEKOU GASSAMA! El Senegalés-español también concentra para el clásico del fútbol peruano.



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Miguel Silveira llega con la misión de ser el eje en el mediocampo y dotar de mayor control de balón al conjunto estudiantil. Su presencia en la concentración sugiere que el comando técnico busca mayor seguridad en la transición hacia el ataque durante el clásico.

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Por otro lado, la potencia física de Sekou Gassama representa una amenaza latente para la zona defensiva de Alianza Lima. El delantero busca aprovechar esta oportunidad para consolidarse como la referencia de área necesaria en partidos de alta intensidad.

Un gran debut y una posible ausencia

Bryan Reyna es el nombre que más impacto genera debido a su capacidad de desequilibrio individual y velocidad por las bandas. Su inclusión en la lista de concentrados indica que Universitario podría apostar por transiciones rápidas para hacer daño al rival.

En cuanto a las ausencias, crece la incertidumbre sobre la participación de Héctor Fértoli, cuya presencia está en duda por aparente decisión técnica. Aunque su exclusión no ha sido confirmada oficialmente, los últimos reportes indican que podría quedar fuera de la lista final de 20 jugadores.

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✅🌶️ Bryan Reyna concentra con Universitario de Deportes para enfrentar a Alianza Lima por el clásico del fútbol peruano.



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Javier Rabanal se juega su puesto

En el plano estratégico, el técnico Javier Rabanal llega bajo una presión considerable debido a la importancia de este resultado para la tabla de posiciones. El estratega español sabe que un triunfo en el clásico fortalecería su proyecto deportivo de cara a los próximos retos.

Se espera que la lista definitiva de convocados se publique en las próximas horas, despejando cualquier duda sobre el once titular. El fútbol peruano se paraliza para ser testigo de un enfrentamiento que promete emociones desde el primer minuto en la cancha.

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Javier Rabanal definirá su futuro en el clásico ante Alianza Lima. (Foto: X).

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