Es tendencia:
Bolavip Logo
Sumate al canal de Bolavip Universitario
Universitario

Universitario listo para jugar contra Alianza Lima: causando sorpresa por Miguel Silveira, Sekou Gassama y Bryan Reyna

El clásico ante Alianza Lima es un partido clave para Universitario. Por eso tomó decisión, con Miguel Silveira, Sekou Gassama y Bryan Reyna.

Universitario decide sobre Miguel Silveira, Sekou Gassama y Bryan Reyna contra Alianza Lima.
© Composición BOLAVIPUniversitario decide sobre Miguel Silveira, Sekou Gassama y Bryan Reyna contra Alianza Lima.

El plantel de Universitario de Deportes ya se encuentra concentrado en el Hotel Pullman de San Isidro para afrontar una nueva edición del clásico peruano. El ambiente en el búnker crema es de total expectativa ante la posibilidad de ver un esquema renovado para este duelo crucial.

Universitario con tres de sus refuerzos

La gran noticia en la previa es la inclusión de los tres refuerzos más esperados por la hinchada: Miguel Silveira, Sekou Gassama y Bryan Reyna. Los tres futbolistas forman parte de la delegación oficial, lo que abre un abanico de variantes ofensivas para el equipo de Ate.

Miguel Silveira llega con la misión de ser el eje en el mediocampo y dotar de mayor control de balón al conjunto estudiantil. Su presencia en la concentración sugiere que el comando técnico busca mayor seguridad en la transición hacia el ataque durante el clásico.

Por otro lado, la potencia física de Sekou Gassama representa una amenaza latente para la zona defensiva de Alianza Lima. El delantero busca aprovechar esta oportunidad para consolidarse como la referencia de área necesaria en partidos de alta intensidad.

Ver también

Desde Alianza Lima: Jairo Vélez soltó esta frase alucinante sobre Universitario previo al clásico

Un gran debut y una posible ausencia

Bryan Reyna es el nombre que más impacto genera debido a su capacidad de desequilibrio individual y velocidad por las bandas. Su inclusión en la lista de concentrados indica que Universitario podría apostar por transiciones rápidas para hacer daño al rival.

En cuanto a las ausencias, crece la incertidumbre sobre la participación de Héctor Fértoli, cuya presencia está en duda por aparente decisión técnica. Aunque su exclusión no ha sido confirmada oficialmente, los últimos reportes indican que podría quedar fuera de la lista final de 20 jugadores.

Javier Rabanal se juega su puesto

En el plano estratégico, el técnico Javier Rabanal llega bajo una presión considerable debido a la importancia de este resultado para la tabla de posiciones. El estratega español sabe que un triunfo en el clásico fortalecería su proyecto deportivo de cara a los próximos retos.

Se espera que la lista definitiva de convocados se publique en las próximas horas, despejando cualquier duda sobre el once titular. El fútbol peruano se paraliza para ser testigo de un enfrentamiento que promete emociones desde el primer minuto en la cancha.

Imagen

Javier Rabanal definirá su futuro en el clásico ante Alianza Lima. (Foto: X).

DATOS CLAVES

  • Miguel Silveira, Sekou Gassama y Bryan Reyna concentraron con Universitario para afrontar el clásico peruano.
  • El estratega español Javier Rabanal definirá la lista final de 20 jugadores en las próximas horas.
  • El futbolista Héctor Fértoli podría quedar fuera del partido ante Alianza Lima por una decisión técnica.
Manuel Alejandro Carranza Salas
Manuel Alejandro Carranza Salas
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones