Desde la interna de Universitario revelan si Sekou Gassama estará disponible para el clásico ante Alianza Lima

A esta altura de la temporada, no hay duda de que Sekou Gassama representa ser uno de los peores fichajes del fútbol peruano. Tan solo ha podido disputar 30 minutos en 8 fechas que van del Torneo Apertura 2026, así que se mantiene en deuda con los objetivos de Universitario de Deportes y por ello es que ahora hay dudas respecto a si puede llegar o no al duelo ante Alianza Lima.

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Fuente: Universitario.

Universitario de Deportes se prepara pensando en el clásico del fútbol peruano y obviamente Javier Rabanal pretende contar con toda la plantilla al 100% en el aspecto físico para no dar ventajas frente a un Alianza Lima que llega como puntero del Torneo Apertura 2026. Por eso es que Álvaro Barco dio detalles sobre el momento de recuperación que atraviesa Sekou Gassama.

“Simplemente recuperarlo. En eso estamos físicamente y en eso estamos ilusionados. Ojalá que pueda llegar al clásico, que es un tema físico. Lamentablemente no se ha dado hasta el momento, pero todos los jugadores están aptos, así que en ese sentido, es una gran oportunidad que tenemos para poder revertir esa situación en la tabla”; declaró Álvaro Barco en una reciente charla con la prensa local luego del empate 0-0 ante Comerciantes Unidos.

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Siguiendo en esta misma línea y dejando en evidencia lo que representa la preparación de cara a un clásico frente a Alianza Lima, el Director Deportivo de Universitario de Deportes mandó un mensaje en donde también incluye a Sekou Gassama. “Sin duda jugar el clásico en el Monumental es una motivación especial para todos y en eso estamos. Tenemos dos semanas para prepararnos“.

¿Cuál es la lesión de Sekou Gassama y qué tan probable es que llegue al clásico ante Alianza Lima?

Cuando estaba poniéndose a punto en el factor físico para meterse más de lleno a las planificaciones de Javier Rabanal, surgió la noticia de que Sekou Gassama sufrió una distensión muscular en el aductor derecho a inicios del mes de marzo, con lo cual se dieron como recuperación varias semanas. La realidad indica que sigue en dicho proceso pensando en el duelo ante Alianza Lima.

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Teniendo en cuenta que el clásico del fútbol peruano está programado para el próximo sábado 4 de abril a las 20:00 horas en el Estadio Monumental, el delantero de Universitario de Deportes tendrá aproximadamente dos semanas para ponerse a punto y al menos ser una opción de recambio. Si no es así, es muy probable que las críticas en su contra sean mucho más drásticas a las de ahora.

Fuente: Universitario.

DATOS CLAVES

Sekou Gassama ha disputado solo 30 minutos en 8 fechas del Torneo Apertura 2026.

ha disputado solo 30 minutos en 8 fechas del Torneo Apertura 2026. Álvaro Barco confirmó que el delantero sufrió una distensión muscular en el aductor derecho.

confirmó que el delantero sufrió una distensión muscular en el aductor derecho. Universitario enfrentará a Alianza Lima el sábado 4 de abril en el Estadio Monumental.