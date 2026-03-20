Javier Rabanal tomó sorpresiva decisión con Bryan Reyna para su debut en Liga 1

Universitario de Deportes apunta a mejorar su nivel y pelear por el título de la Liga 1 2026, con la meta de alcanzar el tetracampeonato. Para ello, el cuadro ‘crema’ sumó varios refuerzos, siendo el más reciente Bryan Reyna. En ese contexto, ya quedó definida la fecha para el estreno del ‘Picante’.

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Rabanal tomó decisión con Bryan Reyna para su debut

Bryan Reyna ahora porta la camiseta número 77 en Universitario, club del que siempre se declaró hincha, dejando atrás su etapa en Alianza Lima. Por ello, la afición ‘merengue’ aguarda con expectativa verlo en acción y que se convierta en el refuerzo clave para ir por el título.

Bajo ese contexto, se conoció que no viajará a la ciudad de Cutervo para el duelo ante Comerciantes Unidos. No obstante, el periodista deportivo Gustavo Peralta indicó que el comando técnico evaluó incluir al atacante, aunque finalmente optaron por que continúe sumando ritmo en los entrenamientos.

En esa misma línea, el mencionado comunicador señaló que la intención del estratega español es que Reyna haga su debut nada menos que en el clásico frente al elenco ‘íntimo’ por la fecha 9 del Torneo Apertura.

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“En Universitario pensaron que Bryan Reyna viaje, pero finalmente decidieron que no y quieren que su estreno sea en el clásico“, así lo dio a conocer Peralta durante el programa ‘Modo Fútbol’.

Información de Universitario de Deportes:

Édison Flores viaja a Cutervo. Bryan Reyna y Héctor Fertoli se quedan en Lima. pic.twitter.com/n3j0k61088 — Gustavo Peralta Coello (@Gustavo_p4) March 19, 2026

¿Cuándo es el clásico Universitario vs Alianza Lima?

Aún no hay una fecha oficial para el clásico del fútbol peruano entre Universitario de Deportes y Alianza Lima. No obstante, se estima que podría disputarse el sábado 7 o domingo 8 de abril. Este duelo será clave para ambos, no solo por la rivalidad, sino también por su lucha en la parte alta de la tabla.

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DATOS CLAVES

Javier Rabanal decidió que Bryan Reyna no viaje a Cutervo para enfrentar a Comerciantes Unidos.

El estratega español planea que el debut del delantero sea en el clásico ante Alianza Lima.

El futbolista usará la camiseta número 77 en su etapa con el club Universitario de Deportes.