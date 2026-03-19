El fichaje de Bryan Reyna por Universitario prometía ser uno de los movimientos más atractivos del mercado de la Liga 1, pero la ilusión ha recibido su primer golpe antes de despegar. A pocos días de su llegada, el extremo peruano ya enfrenta un escenario inesperado que ha encendido las alarmas entre los hinchas cremas y ha abierto un debate que crece con fuerza.

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Y es que la ausencia de Reyna en la lista de convocados para el duelo ante Comerciantes Unidos por la fecha 8 del Torneo Apertura 2026 no ha pasado desapercibida. En un contexto donde el equipo necesita variantes ofensivas, su no inclusión genera más preguntas que respuestas. No es una decisión menor: es, en esencia, el primer tropiezo de un fichaje que todavía no logra despegar.

Lo que más sorprende es que Bryan Reyna llegaba con ritmo competitivo tras realizar la pretemporada con Belgrano de Córdoba, club que decidió cederlo a Universitario. No se trata de un jugador fuera de forma o sin actividad reciente, lo que vuelve aún más llamativa la decisión del comando técnico.

Bajo la dirección de Javier Rabanal, el equipo parece priorizar una estructura definida en la que Reyna, por ahora, no encuentra espacio. Aquí surge una interrogante clave: ¿es una cuestión estrictamente táctica o hay algo más detrás? En un plantel competitivo, cada decisión pesa, pero esta en particular comienza a generar ruido.

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El periodista Gustavo Peralta confirmó que Bryan Reyna no será parte de Universitario vs. Comerciantes Unidos. (foto: X)

¿Por qué no debuta Bryan Reyna en Universitario?

Otra posibilidad que se desliza es el proceso de adaptación. Cambiar de sistema, de compañeros y de exigencias no es automático, incluso para jugadores con recorrido internacional. Sin embargo, en un torneo corto y exigente como la Liga 1, el tiempo es un lujo que pocos pueden darse, y menos aún un fichaje que llegó con expectativas altas.

Por ahora, la historia de Bryan Reyna en Universitario comienza con más dudas que certezas. Su ausencia ante Comerciantes Unidos no solo sorprende, también instala una tensión temprana que podría marcar el rumbo de su etapa en el club. Porque en el fútbol, a veces, los silencios dicen mucho más que los goles.

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Jairo Concha y Bryan Reyna en un entrenamiento en Universitario. (Foto: Instagram Universitario)

¿Hasta cuándo Bryan Reyna tiene contrato con Universitario?

Bryan Reyna tiene contrato con Universitario hasta diciembre del 2026 y llegó en calidad de préstamo desde Belgrano de Córdoba.

¿Cuántos años tiene Bryan Reyna?

Bryan Reyna tiene 27 años, es peruano, juega de extremo y actualmente tiene vínculo con Universitario hasta diciembre del 2026, en calidad de préstamo.

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Datos claves

Bryan Reyna quedó fuera de la lista de convocados para enfrentar a Comerciantes Unidos.

El extremo peruano llegó a Universitario cedido a préstamo por el club Belgrano de Córdoba.

El director técnico Javier Rabanal excluyó al jugador pese a realizar pretemporada en Argentina.