Universitario sufre dos bajas de consideración antes de jugar contra Deportes Tolima y decide algo increíble

El panorama para Universitario de Deportes en Colombia ha dado un giro inesperado tras confirmarse las sensibles bajas de Andy Polo y Lisandro Alzugaray. Ambos futbolistas, piezas fundamentales en el esquema titular, quedaron descartados luego de sufrir complicaciones físicas en el último clásico ante Alianza Lima.

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Cambios urgentes en Universitario

La noticia fue confirmada por el periodista Gustavo Peralta, quien desde Ibagué informó sobre el estado de salud de los jugadores. La ausencia de estos referentes obliga al comando técnico a replantear la estrategia minutos antes de un duelo clave por la competencia internacional.

Ante esta emergencia, Javier Rabanal ha sorprendido al entorno crema con una decisión táctica que pocos esperaban para el once inicial. En lugar de buscar reemplazos de corte conservador, el estratega apostaría por una alineación con mayor vértigo y explosividad en las bandas.

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¿Quiénes serán los reemplazantes?

Según el reporte de Peralta, la sensación en el búnker merengue es que César Inga y Bryan Reyna serían los elegidos para saltar al campo. Esta variante busca aprovechar la velocidad de Reyna para compensar la cuota de gol y desequilibrio que suele aportar Alzugaray.

Universitario noche previa en Colombia. (Foto: X).

Otra alternativa que maneja el cuerpo técnico es el ingreso de Hugo Ancajima en reemplazo directo de Andy Polo por el carril derecho. Esta opción brindaría mayor equilibrio defensivo, considerando la presión que suele ejercer el Deportes Tolima en su condición de local.

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Asimismo, la presencia de Edison Flores surge como una solución natural para tomar las riendas de la creación en el mediocampo ofensivo. “El Orejas” cuenta con la jerarquía necesaria para afrontar este tipo de compromisos donde la presión externa juega un papel determinante.

Universitario versus Deportes Tolima

El encuentro está pactado para las 21:00 horas en Ibagué, donde se espera un ambiente hostil y un clima que exigirá el máximo esfuerzo físico a los cremas. Los hinchas permanecen expectantes ante la capacidad de respuesta del plantel frente a estas ausencias de última hora.

Universitario deberá demostrar que posee profundidad en su banca de suplentes para superar este bache antes del pitazo inicial. La estrategia de Rabanal será puesta a prueba en un escenario donde solo vale sumar para mantener vivas las aspiraciones en el torneo.

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Andy Polo no podrá jugar en Universitario. (Foto: X).

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