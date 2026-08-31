Indecopi presentó oposición contra medida cautelar en favor de Gremco en caso Universitario: comunicado oficial

Universitario recibe un gesto positivo de Indecopi. El organismo pidió que quede sin efecto la cautelar que concedió el Poder Judicial para reactivar el proceso concursal del club 'crema'.

Luego de que el Poder Judicial concedió la medida cautelar en favor de Gremco para reactivar el proceso concursal de Universitario, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) tomó postura. Este lunes 31 de agosto presentó una oposición contra dicha cautelar y solicitó su nulidad.

Publicidad

Tal como había adelantado el periodista Gustavo Peralta en L1MAX, finalmente, Indecopi definió su oposición, la cual ya fue admitida en el 24º Juzgado Contencioso Administrativo. Con esta decisión, el Instituto quiere evitar la convocatoria a la Junta de Acreedores y sostener sus propias medidas en el caso del Club Universitario de Deportes.

🎙️ @Gustavo_p4 con INFORMACIÓN EXCLUSIVA SOBRE el TEMA INDECOPI – GREMCO



Ingresa al programa 👉🏽 https://t.co/Bpu1m5TSdq#HablemosDeMAX



📅 De lunes a jueves a las 12:30 p.m. pic.twitter.com/C4YQ95Zx00 — L1MAX (@L1MAX_) August 31, 2026

“Ofrecemos como medios probatorios las copias del Expediente Administrativo N° 172-2011/CCO-INDECOPI que han sido remitidos íntegramente al Juzgado, ahora con la finalidad de acreditar que la inexistencia de verosimilitud del derecho invocado, la inexistencia de peligro en la demora así como la inexistencia de razonabilidad y adecuación de la medida respecto a la pretensión del demandante en el presente caso”, reza el escrito presentado por el organismo gubernamental ante la Justicia.

Publicidad

Con lo establecido en el comunicado oficial, Indecopi también pidió que la medida cautelar que favoreció a Gremco quede sin efecto o sea revocada. Asimismo, pidió la nulidad de la Resolución Nº 3, la cual permitió el fallo en favor de la firma inmobiliaria.

Comunicado oficial de Indecopi sobre el caso Universitario (RPP).

“Sírvase el Juzgado tener por presentada nuestra oposición a la medida cautelar otorgada por Resolución N° 03 y revocarla o dejarla sin efecto oportunamente, así como tener por presentada nuestra solicitud de nulidad de dicha Resolución N° 03, tramitarla y archivar conforme”, pidieron.

Publicidad

Ahora, hay un plazo máximo de tres días para responder a este escrito interpuesto por Indecopi. Una vez que pase esto, el Juzgado debe manifestarse para dar respuesta a la oposición de Indecopi. A partir de esto, se definirá si se mantiene, se modifica o si se declara sin efecto la medida cautelar.

La medida cautelar en favor de Gremco y el rechazo de Universitario

La postura de Indecopi es una buena noticia para Universitario de Deportes en medio de toda la polémica que se originó hace algunos días cuando el Poder Judicial concedió la medida cautelar en favor de Gremco, la cual podía levantar provisionalmente la suspensión del procedimiento concursal del club. Además de convocar a una nueva Junta de Acreedores.

Este fallo fue duramente cuestionado por ‘La U’, especialmente por su administrador Franco Velazco, quien no sólo cuestionó a la firma inmobiliaria, sino también al juez que accedió a la cautelar, Edwin Bautista Dipaz. También se denunció penalmente al letrado y a la empresa.

Publicidad

DATOS CLAVE