Con Matías Di Benedetto: las 4 ausencias de Universitario para recibir a Sport Boys

Universitario se alista para enfrentar a Sport Boys en el Estadio Monumental, aunque contarán con varias bajas en su plantilla. Conoce todos los detalles.

Se viene uno de los partidos más esperados de la jornada. Así es, Universitario de Deportes recibe a Sport Boys en el Estadio Monumental y todo va quedando listo para que empiece a rodar el balón. Ahora, dentro de las novedades más importantes de los merengues, la ausencia de Matías Di Benedetto se mantiene como uno de los aspectos más complicados en la interna.

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🚨🟡 Matías Di Benedetto será baja mañana ante Sport Boys. Si bien el defensor viene realizando algunos trabajos a la par del plantel, aún presenta dolor y continuará con su proceso de recuperación. pic.twitter.com/fnDbY1W9sz — Enrique Vega (@enriquevega__) November 3, 2026

Recordemos que Matías Di Benedetto no ha podido jugar desde que Fabián Bustos regresó a Universitario de Deportes. Una lesión muscular lo tiene alejado de las canchas e incluso habría recrudecido durante los últimos días, así que ante Sport Boys tampoco podrá estar. Dicho esto, hay otros tres jugadores que no saldrán en lista y no necesariamente por alguna dolencia física.

Resulta que Jordan Guivin, Adrián Quiroz y Juan Manuel Requena volvieron a quedar fuera de la lista de convocados por decisión del comando técnico. Tal y como sucedió durante el último encuentro ante Atlético Grau en la ciudad de Trujillo, estos jugadores parece que se mantendrán en dicho espacio ya que en el tramo final del Torneo Clausura 2026 no vienen siendo tomados en cuenta.

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Fuente: Universitario.

¿Universitario alista cambios en el once titular ante Sport Boys?

Durante las últimas horas se ha podido conocer una posibilidad de que Diego Romero no sea titular ante Sport Boys y su lugar en el arco de Universitario de Deportes sea ocupado por Miguel Vargas. Si bien todavía falta tener la confirmación de la oncena merengue para jugar esta noche en el Estadio Monumental, todo parece indicar que será la única variante en el equipo.

Con esta modificación, la alineación titular de la ‘U’ para jugar ante Sport Boys sería de la siguiente manera: Miguel Vargas; Caín Fara, Williams Riveros, Anderson Santamaría; Andy Polo, Horacio Calcaterra, Jairo Concha, Edison Flores, Caín Fara, Gianluca Lapadula y Álex Valera. Con el sistema 3-5-2, desde la previa existe un favoritismo de los cremas para imponerse ante los chalacos.

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¿A qué hora juegan Universitario vs. Sport Boys por el Torneo Clausura 2026

18:30 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

19:30 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

20:30 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

21:30 | Canadá, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este)

22:30 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

02:30 | España (jueves 05/11)

¿Dónde ver Universitario vs. Sport Boys por el Torneo Clausura 2026?

Movistar TV | Canal 14 SD y 714 HD

DSports | Canal 604 SD y 1604 HD

Claro TV | Canal 10 SD y 510 HD

Best Cable | Canal 12

Latin Cable | Canal 23 SD y 40.3 HD

Cable Mundo Perú | Canal 3 SD y 3.3 HD

Cable Visión Perú | Canal 49 SD y 49.1 HD

Zapping | Canal 32

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