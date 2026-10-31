Matías Di Benedetto será nuevamente baja en Universitario para visitar a Atlético Grau

Fabián Bustos seguirá sin contar con un defensor clave en el equipo titular como es Matías Di Benedetto. Con miras a jugar en Trujillo, ahora los cremas deberán recomponerse para tentar los tres puntos.

Universitario de Deportes se alista para disputar un encuentro de alto calibre en condición de visita ante Atlético Grau. Si bien jugarán en la ciudad de Sullana y no en Piura como normalmente debería ser, de todas maneras es un duelo de pronóstico reservado por lo que se juegan los merengues. Lamentablemente para sus intereses, no podrán contar con un defensor clave en el equipo titular.

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Así es. Matías Di Benedetto quedó fuera de la lista de convocados de Universitario de Deportes ya que todavía no estaría al 100% de la rotura muscular de primer grado sufrida en el muslo posterior derecho y por ello es que el comando técnico optó por resguardarlo para las últimas fechas del Torneo Clausura 2026, lo cual refleja la relevancia que tiene en la plantilla.

Fuente: Universitario.

“Lo que me dicen es esto: los estudios de Matías Di Benedetto dieron positivo y que está recuperado. Sin embargo, faltan detalles minúsculos para que se sienta pleno. Por tal razón, el comando técnico decidió no arriesgarlo“; reveló el periodista Gustavo Peralta durante el programa digital ‘Colectivo WORLD‘ respecto al actual estado física del zaguero central.

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Asimismo, los detalles siguieron sobre la situación de un Matías Di Benedetto que estando totalmente apto sería titular a como lugar dentro de las planificaciones estelares de Fabián Bustos. “Todavía sintió una pequeña molestia, chiquitita y ante esa duda es mejor no arriesgar. Por tal razón no lo van a arriesgar teniendo en cuenta lo que viene en la recta final del campeonato”.

🚨 ¡DI BENEDETTO NO VIAJA A TRUJILLO! 🔴🟡



Info de @Gustavo_p4: El central será baja nuevamente en @Universitario. No es de gravedad y sus exámenes salieron bien, pero aún tiene una pequeña molestia y prefieren no arriesgarlo por precaución.



▶️ Más información aquí:… pic.twitter.com/xYjEY2kZe6 — Colectivo WORLD (@ColectivoWORLD) October 30, 2026

El posible once titular de Universitario para visitar a Atlético Grau

En el marco de la fecha 15 del Torneo Clausura 2026, Atlético Grau y Universitario de Deportes se verán las caras el domingo 1 de noviembre desde las 15:30 horas en el Estadio Mansiche de Trujillo. Respecto al equipo merengue y con la sensible ausencia de Matías Di Benedetto, más por precaución que por lesión, la oncena titular no sufriría variantes a cómo viene siendo.

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Diego Romero sería el arquero, la defensa estaría integrada por Caín Fara, Anderson Santamaría y Williams Riveros, los carriles los ocuparían Andy Polo y César Inga. El mediocampo estaría compartido por Jairo Concha, Horacio Calcaterra y Edison Flores, mientras que la delantera seguiría siendo protagonizada por la dupla goleadora de Álex Valera y Gianluca Lapadula.

Fuente: Universitario.

DATOS CLAVES

Matías Di Benedetto fue descartado por Universitario para no arriesgar su recuperación muscular.

fue descartado por para no arriesgar su recuperación muscular. 1 de noviembre a las 15:30 horas jugarán Universitario y Atlético Grau .

a las jugarán y . Álex Valera y Gianluca Lapadula conformarán la dupla delantera titular del equipo crema.