Las 4 ausencias de peso de Universitario para recibir a FBC Melgar en el Estadio Monumental

Fabián Bustos no podrá contar con varios jugadores esta noche cuando enfrenten a FBC Melgar. Veamos qué medida toma el comando técnico cuando el triunfo es imperativo en sus intereses.

Universitario de Deportes tiene todo preparado para recibir esta noche a FBC Melgar en el Estadio Monumental. En el marco de la fecha 11 del Torneo Clausura 2026, los merengues se alistan para conseguir una victoria que los siga acercando a la parte más alta de la tabla de posiciones, aunque no contarán con cuatro jugadores importantes dentro del recambio de Fabián Bustos.

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Fuente: Universitario.

Como bien sabemos, Fabián Bustos está de regreso en el mando de Universitario de Deportes y tuvo varios días para trabajar en la interna y así potenciar los distintos aspectos que de alguna fueron cuestionados en el juego del equipo. Pese a ello, futbolistas como Matías Di Benedetto y Jorge Abdiel Gutiérrez no fueron convocados para esta noche, así que no irán ni al banco de suplentes.

Resulta que Matías Di Benedetto sufrió un desgarro hace un par de semanas y todavía se mantiene en proceso de recuperación para volver a competir en el 100% de su capacidad física. Por otro lado, Jorge Abdiel Gutiérrez tuvo actividad con la Selección de Panamá y se perdió las últimas sesiones de entrenamiento con la ‘U’, así que por dicha razón es que quedó al margen de los planes.

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Asimismo, hay otros dos jugadores que no quedaron dentro de la nómina oficial por decisión de Fabián Bustos y de su comando técnico. Hablamos de Adrián Quiroz y de Jordan Guivin, así que tampoco estarán disponibles para el encuentro de esta noche en el Estadio Monumental. Son cuatro ausencias que en el papel podrían perjudicar a los merengues, así que veremos cómo les va.

✅🟡 Adrián Quiroz y Jordan Guivin quedaron fuera de lista para enfrentar a Melgar. https://t.co/HONGcJFJjN — Enrique Vega (@enriquevega__) October 10, 2026

¿Cómo llegan Universitario y FBC Melgar al partido por el Torneo Clausura 2026?

En lo que va del Torneo Clausura 2026, podemos apreciar que Universitario de Deportes tiene 20 puntos y de ganar el día de hoy en el Estadio Monumental escalaría a la primera posición del campeonato. El caso de FBC Melgar no es algo tan distinto ya que cuentan con 18 unidades y de imponerse de visita se pondrían muy cerca de los puestos de vanguardia para pensar en el título.

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En cuanto a los antecedentes más recientes de ambos equipos, los merengues vienen de un golpe durísimo que significó perder 4-0 ante Deportivo Garcilaso en el Cusco y los rojinegros igualaron 1-1 frente a Sport Boys jugando en Arequipa. Es por ello que ambos requieren de la victoria de forma obligatoria esta noche, así que desde la previa se espera un trámite de diversas emociones.

Fuente: Universitario.

¿A qué hora juegan Universitario vs. FBC Melgar por el Torneo Clausura 2026?

17:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

18:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

19:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

20:00 | Canadá, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este)

21:00 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

02:30 | España (domingo 11/10)

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¿Dónde ver Universitario vs. FBC Melgar por el Torneo Clausura 2026?

Movistar TV | Canal 14 SD y 714 HD

DSports | Canal 604 SD y 1604 HD

Claro TV | Canal 10 SD y 510 HD

Best Cable | Canal 12

Latin Cable | Canal 23 SD y 40.3 HD

Cable Mundo Perú | Canal 3 SD y 3.3 HD

Cable Visión Perú | Canal 49 SD y 49.1 HD

Zapping | Canal 32

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