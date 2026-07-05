Universitario confirmó el futuro inmediato de Jairo Concha después del interés real de Independiente del Valle

Después del famoso acercamiento, de Jairo Concha con Independiente del Valle. Hay novedades desde Universitario, por su decisión como equipo.

Universitario de Deportes tomó una decisión drástica sobre el futuro de su mediocampo. La dirigencia del cuadro merengue definió la situación de una de sus máximas figuras tras los fuertes rumores del mercado de pases sudamericano.

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El volante Jairo Concha estuvo bajo la lupa de Independiente del Valle, club ecuatoriano que mostró un interés real en ficharlo. Sin embargo, el equipo de Sangolquí descartó la operación a último momento para incorporar a otro futbolista extranjero.

Jairo Concha continaurá en Universitario de Deportes. (Foto: X).

La noticia de su continuidad fue confirmada por el programa deportivo Tiempo Crema. Este medio es reconocido por la hinchada debido a su acceso directo a la administración temporal de Franco Velazco.

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¿Por qué Universitario rechazó la salida de Jairo Concha al extranjero?

El director técnico argentino, Héctor Cúper, considera al mediocampista un futbolista insustituible en su pizarra táctica. La intención del comando técnico es mantener la columna vertebral del plantel para asegurar el funcionamiento colectivo en la alta competencia.

Además, el jugador cuenta con un contrato vigente que lo vincula a la institución estudiantil hasta diciembre de 2026. Esta estabilidad contractual le permite a Universitario retener al futbolista de 27 años y evitar que se desmantele el equipo a mitad de año.

Con esta decisión, la directiva crema prioriza el éxito deportivo y sepulta las dudas sobre una posible baja en el mediocampo. Jairo Concha seguirá enfocado en el proyecto merengue bajo las órdenes del experimentado estratega argentino.

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El plan de la U para buscar el tetracamponato nacional

La retención de Concha responde a una obsesión institucional clara: conseguir el tetracampeonato nacional de manera obligatoria. La administración de Franco Velazco sabe que vender a una pieza clave debilitaría al equipo en la recta final del torneo peruano.

El cuadro crema no está dispuesto a sacrificar su poderío futbolístico por una oferta económica del exterior. La consigna en Ate es mantener el plantel intacto para asegurar una nueva estrella en las vitrinas del club.

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Con el respaldo absoluto del comando técnico, Universitario se enfoca en mantener su hegemonía en la Liga 1. La continuidad de su cerebro en el mediocampo es la primera gran victoria de los cremas para asegurar el ansiado objetivo.

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