Sporting Cristal podría haber tenido 7 extranjeros: pero prefirió quedarse solo con seis

El mercado de pases en el fútbol peruano no solo se juega en las canchas, sino también en las oficinas de registros. Sporting Cristal ha tomado una decisión estratégica que ha sorprendido a sus seguidores respecto a la conformación del plantel para la temporada 2025. Aunque el reglamento de la Liga 1 abría la posibilidad de contar con un séptimo futbolista extranjero, el club del Rímac ha optado por un camino distinto, priorizando la base de su actual plantilla sobre la expansión de cupos internacionales.

Sporting Cristal toma decisión bastante radical

La clave de esta decisión radica en la normativa vigente para el próximo torneo. Según las directrices de la FPF, los clubes pueden acceder a una séptima plaza para jugadores foráneos, siempre y cuando no cuenten con futbolistas nacionalizados en su nómina. Esta regla obligaba a la dirigencia rimense a tomar una determinación drástica: dejar partir a elementos clave que ya cuentan con el DNI peruano para habilitar un nuevo espacio de importación en el mercado de fichajes.

Leandro Sosa con Sporting Cristal en la Copa CONMEBOL Libertadores 2022. (Photo by Marcelo Hernandez/Getty Images)

En ese contexto, el nombre de Leandro Sosa se convirtió en el eje de la noticia. Las especulaciones sobre su salida crecieron debido a que su permanencia bloqueaba automáticamente la posibilidad del séptimo extranjero. Sin embargo, según informó el periodista Denilson Barrenechea, el popular “Mapache” llegó a un acuerdo definitivo para renovar su vínculo con la institución. Tras un breve estancamiento en las negociaciones previo a los playoffs, el consenso entre ambas partes aseguró que el volante uruguayo-peruano siga vistiendo la camiseta celeste.

Confianza absoluta en Leandro Sosa

Con la continuidad de Sosa asegurada, Sporting Cristal confirma que competirá con un máximo de seis extranjeros en cancha. Al ser Leandro un jugador nacionalizado, el club prefiere mantener a un futbolista plenamente adaptado al sistema y al entorno del Rímac, en lugar de arriesgarse con una nueva contratación del exterior. Esta apuesta por la continuidad sugiere que el comando técnico valora la polifuncionalidad y el compromiso del charrúa por encima de la superioridad numérica de refuerzos foráneos.

Desde el punto de vista táctico, esta decisión deja un panorama claro para el armado del equipo. El club ahora deberá ser extremadamente selectivo con sus seis cupos internacionales, buscando jugadores de jerarquía que marquen la diferencia en posiciones críticas, especialmente pensando en la fase de grupos de la Copa Libertadores. La directiva parece convencida de que una columna vertebral nacional sólida, reforzada por extranjeros de alto nivel, es la fórmula correcta para recuperar el título nacional.

Sporting Cristal cierra sus extranjeros

Finalmente, el anuncio de la permanencia de Sosa y la autolimitación de los cupos extranjeros marca el inicio de una planificación austera pero focalizada. El hincha de Sporting Cristal espera ahora que esos seis lugares sean ocupados por refuerzos que den el salto de calidad necesario. La estrategia está clara: priorizar el sentido de pertenencia y la experiencia local antes que llenar el vestuario con nombres nuevos que requieran un largo proceso de adaptación al fútbol peruano.

DATOS CLAVE