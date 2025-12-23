El próximo fichaje de Universitario de Deportes para la temporada 2026, el defensor argentino Caín Fara, ha generado un fuerte rechazo entre los hinchas cremas, ensombreciendo el ambiente en Ate a pesar de que el anuncio oficial está pendiente. La llegada del zaguero, de 31 años y procedente de Atlético Atlanta de la Primera B Nacional (segunda división de Argentina), es vista como una “apuesta de bajo perfil” que no cumple con las altas exigencias del club, especialmente de cara a la Copa Libertadores.

¿Problemas dentro de Universitario de Deportes?

La principal fuente de críticas se centra en el origen competitivo de Fara. Los aficionados cuestionan si un jugador de la segunda categoría argentina podrá adaptarse al ritmo y la presión de un equipo grande de Perú con aspiraciones internacionales, sintiendo que el mercado ofrecía opciones de élite más probadas.

Caín Fara antes jugando en Atlanta de Argentina. (Foto: X).

Además, una polémica de fondo aviva la desconfianza: el agente de Caín Fara sería el mismo que representa a Matías Di Benedetto, un central cuya actuación ha sido blanco de recurrentes críticas. Esta coincidencia ha disparado las alarmas sobre posibles conflictos de intereses, llevando a la hinchada a especular si la contratación responde a una necesidad deportiva real o a conveniencias de representación.

Universitario con el tema de Caín Fara

La preocupación por el rendimiento de Di Benedetto se ha contagiado a Fara. Los seguidores merengues temen que el nuevo refuerzo comparta las mismas debilidades que se le achacan al actual defensor, lo que iría en contra de la solidez defensiva que el técnico Javier Rabanal busca consolidar para el centenario del club.

A esto se suma el historial médico del argentino, con antecedentes de lesiones significativas, incluida una rotura de ligamentos, durante su paso por clubes como Emelec y Aucas. En un calendario deportivo saturado, fichar a un jugador de 31 años con un historial de lesiones es percibido como un riesgo innecesario.

Caín Fara pronto estará llegando

La directiva está ahora bajo intensa presión para justificar esta decisión, que ha encontrado un fuerte rechazo en las tribunas antes de concretarse en el campo. Caín Fara, desde su primer minuto en el Estadio Monumental, tendrá la difícil tarea de superar la etiqueta de “fichaje polémico” y demostrar con jerarquía que su nivel está a la altura de un club que exige refuerzos de calidad comprobada para mantener su dominio en el fútbol peruano.

