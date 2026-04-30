Universitario logró una gran victoria por 4-2 ante Nacional de Uruguay en el Estadio Monumental por la fecha 3 del Grupo B de la Copa Libertadores, pero más allá del resultado, el partido dejó una conclusión clara en lo futbolístico.

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El equipo dirigido por Jorge Araujo mostró dos caras durante el encuentro, siendo el minuto 69 el punto de quiebre cuando se produjo un cambio determinante en el desarrollo del juego.

La salida de Edison Flores y el ingreso de Lisandro Alzugaray transformaron al equipo, que ganó profundidad, dinámica y contundencia en ataque.

De hecho, Lisandro Alzugaray no solo cambió la cara ofensiva, sino que también se hizo presente en el marcador al anotar el 3-2, siendo clave en la remontada crema.

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Lisandro Alzugaray con el rostro serio llegando al Monumental para el partido entre Universitario vs. Nacional por la fecha 3 del Grupo B de la Copa Libertadores 2026. (Foto: Universitario)

¿Por qué Alzugaray es suplente de Flores en Universitario?

Entonces surge la gran pregunta: ¿por qué no fue titular? La respuesta pasa por su estado físico, ya que el volante argentino viene recuperándose de una lesión y el comando técnico ha decidido llevarlo de a pocos para evitar recaídas.

Por ahora, se espera que Lisandro Alzugaray tenga más protagonismo en el próximo partido ante Juan Pablo II este domingo 3 de mayo, lo que permitiría darle descanso a Edison Flores pensando en el exigente duelo frente a Coquimbo Unido en Chile por la Copa Libertadores el jueves 7 de mayo.

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Edison Flores mentalizado en la previa del partido entre Universitario vs. Nacional por la fecha 3 del Grupo B de la Copa Libertadores 2026. (Foto: Universitario)

¿Hasta cuándo Lisandro Alzugaray tiene contrato con Universitario?

Lisandro Alzugaray tiene contrato con Universitario hasta diciembre del 2027, según la información oficial de Transfermarkt.

Fixture de Universitario en la Copa Libertadores

Fecha 4 | Coquimbo Unido vs. Universitario | Jueves 7 de mayo a las 6:00 PM.

| Jueves 7 de mayo a las 6:00 PM. Fecha 5 | Nacional vs. Universitario | Miércoles 20 de mayo a las 5:00 PM.

| Miércoles 20 de mayo a las 5:00 PM. Fecha 6 | Universitario vs. Deportes Tolima | Martes 26 de mayo a las 7:30 PM.

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Datos claves

Universitario venció 4-2 a Nacional de Uruguay en el Estadio Monumental por Libertadores.

Lisandro Alzugaray anotó el 3-2 tras ingresar por Edison Flores al minuto 69.

El próximo partido de Universitario será ante Juan Pablo II el 3 de mayo.