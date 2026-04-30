Edison Flores responde a las críticas en su contra a pesar del triunfo de Universitario sobre Nacional

Universitario de Deportes logró un respiro vital en la Copa Libertadores tras vencer 4-2 a Nacional en un partido vibrante. Sin embargo, el clima de celebración se vio empañado por las reacciones de la hinchada ante las palabras de su referente, Edison Flores.

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El “Orejas” tomó el micrófono al finalizar el encuentro para explicar su presente tras una racha negativa en el torneo local. El jugador fue enfático sobre su estado físico al declarar: “La cara del equipo fue diferente. He estado lesionado la primera etapa, ahora estoy mejor”.

Un mensaje que no convenció a la tribuna

A pesar del resultado positivo, Flores intentó justificar su rol actual mencionando que su objetivo es seguir “tratando de darle tranquilidad al equipo”. No obstante, estas palabras no cayeron bien en un sector de la fanaticada crema que cuestiona su titularidad.

En redes sociales, los hinchas señalan que el rendimiento del volante en la Liga 1 sigue siendo insuficiente para las exigencias actuales. Muchos exigen que el jugador tenga la humildad de aceptar un lugar en la banca hasta recuperar su mejor versión futbolística.

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El espejo de Aldo Corzo

La situación de Flores ha sido comparada directamente con el liderazgo de Aldo Corzo, quien es aplaudido por su entrega incondicional. Corzo ha demostrado que se puede ejercer una capitanía positiva incluso cuando le toca esperar su turno entre los suplentes.

La afición merengue pide que Flores adopte esa misma postura de jerarquía silenciosa mientras el club busca regularidad. Por ahora, el triunfo internacional brinda calma, pero la presión sobre el rendimiento del atacante sigue en el centro del debate.

“La cara del equipo fue diferente. He estado lesionado la primera etapa, ahora estoy mejor, tratando de darle tranquilidad al equipo”



Edison Flores, jugador de Universitario



📹 @Landivar_renato

🎙️ @PaolovelaR pic.twitter.com/Q17mYf8sYK — Jax Latin Media (@JaxLatinMedia) April 30, 2026

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