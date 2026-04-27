Edison Flores se pronunció tras la dura derrota de Universitario de Deportes frente a Alianza Atlético y expresó su malestar por el resultado, señalando que el equipo no tenía previsto un desenlace de ese tipo.

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“Estoy dolido por el resultado, no lo esperábamos, pero es parte del fútbol. Si hubiese aprovechado mis dos ocasiones, a parte del gol, creo que hubiésemos estado hablando de otra cosa. Vamos a dar lo mejor en lo que nos queda, tenemos que pensar en el siguiente partido”, expresó en primera instancia.

Del mismo modo, el popular ‘Orejas’ reconoció que el rival también hizo su juego y planteó bien el partido. “Creo que el rival también juega, contrarrestando siempre nuestra presión alta. A veces la parte que nos toca funciona, pero como dije, si hubiese aprovechado mis dos ocasiones estaríamos hablando de otra cosa”.

¿Universitario está atravesando una crisis?

Por otro lado, Flores fue enfático al señalar que no se puede hablar de una crisis en Universitario y remarcó que el equipo debe concentrarse en mejorar de cara a los próximos encuentros.

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“Creo que es mucho (decir que hay una crisis), tenemos que mejorar particularmente en todos los aspectos. En el campo los jugadores deben dar lo mejor y tener menos errores, como en lo personal en la definición”, indicó.

Señaló a los principales responsables del difícil momento que atraviesa la ‘U’

Finalmente, Edison Flores indicó que todos dentro del club tienen parte de responsabilidad en el presente del equipo, aunque recalcó que deben saber manejar estas situaciones y enfocarse en conseguir mejores resultados.

“Todos somos responsables en esta parte. Este partido cambia muchas cosas seguramente, pero la vida de la ‘U’ es así, tenemos que estar acostumbrados y debemos conseguir buenos resultados para que esto cambie”, sentenció.

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DATOS CLAVES

Edison Flores negó que Universitario de Deportes atraviese una crisis tras perder ante Alianza Atlético.

El volante reconoció su responsabilidad por fallar dos ocasiones claras de gol durante el encuentro.

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