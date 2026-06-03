El delantero confirmado que llegará a Universitario a pedido de Héctor Cúper para el Torneo Clausura

Universitario de Deportes si algo sufrió en el Torneo Apertura es no tener un goleador como antes. El depender solo de lo que pueda hacer Alex Valera les terminó pasando factura. Es por eso que ahora buscan alternativas y ya consiguieron al primero confirmado. Que llega a pedido del mismo entrenador crema.

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Su nombre no es otro que Nicolás Rengifo, futbolista que pertenece al cuadro ‘crema’, pero que estuvo a préstamo en ADT. Este será el nuevo delantero que tendrán en Ate pensando en lo que se les viene para el próximo torneo. Una carta fresca para poder tener alternativas pensando en lo que se les viene.

Nicolás Rengifo (Foto: Universitario).

“El que sí ha pedido Héctor Cúper es Nicolás Rengifo. Se une al club y va a ser parte de los delanteros del Clausura. Vuelve desde ADT”, fue lo que dijo Gustavo Peralta en el programa Modo Fútbol.

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Los números de Nicolás Rengifo

El atacante de 19 años de edad no tuvo muchas oportunidades en su préstamo al cuadro de Tarma. Más bien, terminó jugando muy poco a pesar de tener la competencia de su padre con más de 40 años el ‘Charapa’ Hernán Rengifo.

En el cuadro celeste terminó jugando solo 5 partidos, no hizo ni un gol, tampoco dio una asistencia. Pero estuvo en el terreno de juego durante un total de 86 minutos.

Los otros refuerzos de Universitario de Deportes

En este caso no volverá solo uno, sino que también se suma Álvaro Rojas y Julinho Astudillo. La idea con estos jugadores es que puedan ser parte del plantel pensando en la Copa de la Liga, no van a usar a todos sus jugadores titulares. Por lo que necesita contar con caras nuevas para tener en este certamen.

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“Álvaro Rojas ha vuelto de Cienciano, creo que va a jugar la Copa de la Liga, y a partir de ese punto van a decidir a dónde va. Otro que vuelve es Julinho Astudillo, que estaba en Cusco FC. Será la misma situación, los van a evaluar para ver si se quedan o van a un lugar donde sí jueguen”, dio a conocer el periodista.

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