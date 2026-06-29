El fútbol de Universitario cambiará a raíz de los malos resultados. Héctor Cúper sorprende con la nueva alineación titular que propone ahora.

Universitario de Deportes se impuso por 1-0 a Atlético Grau en un partido amistoso disputado en Campo Mar la mañana del sábado 27 de junio, definición de Jordan Guivin. Este compromiso formó parte de su rigurosa preparación para el inicio del Torneo Clausura 2026.

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El director técnico argentino, Héctor Cúper, aprovechó este ensayo para plasmar su idea de juego en el terreno de juego. El estratega busca consolidar un plantel sumamente competitivo para pelear por el campeonato nacional tras el proceso del Torneo Apertura 2026.

Universitario de Héctor Cúper jugó contra Atlético Grau. (Foto: X).

El esquema táctico de Héctor Cúper en Campo Mar

El entrenador sorprendió a los aficionados con una alineación inédita que incluyó nuevos rostros en todas las líneas. Héctor Cúper incluyó a Miguel Vargas en el arco para iniciar las acciones del encuentro ante el cuadro piurano.

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La línea defensiva estuvo compuesta por los laterales Aldo Corzo e César Inga, quienes cubrieron las bandas con proyección. En la zaga central, el DT ratificó la confianza en la experimentada dupla de Williams Riveros y Matías Di Benedetto.

La volante y una delantera de lujo para el Clausura

La mitad de la cancha mostró una intensa zona de volantes enfocada en la marca y la distribución limpia del balón. Jorge Murrugarra, Jordan Guivin, Jairo Concha y Héctor Fértoli fueron los encargados de dominar el mediocampo crema.

La gran novedad del partido amistoso estuvo en el ataque del conjunto merengue de cara al segundo torneo del año. La delantera estuvo conformada por Edison Flores y Gianluca Lapadula, una dupla ofensiva que genera grandes expectativas.

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El parado simple de Universitario de Deportes

El parado simple o sistema táctico 1-4-4-2 utilizado por Héctor Cúper en Campo Mar destaca por una distribución clásica y equilibrada en todas sus líneas. En el fondo, Miguel Vargas se posiciona bajo los tres palos, respaldado por una línea defensiva de cuatro hombres con Aldo Corzo e César Inga como laterales por las bandas, mientras que Williams Riveros y Matías Di Benedetto consolidan la zaga central.

El mediocampo se estructura en bloque con Jorge Murrugarra, Jordan Guivin, Jairo Concha y Héctor Fértoli, encargados tanto de la recuperación en la zona de volantes como de la transición hacia el ataque. Finalmente, la ofensiva queda en manos de la dupla conformada por Edison Flores y Gianluca Lapadula, quienes operan en punta para presionar la salida rival y aprovechar los espacios en el área contraria.

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