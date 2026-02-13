Universitario de Deportes se prepara para un desafío complicado frente a Cienciano en la fecha 3 del Torneo Apertura 2026. El conjunto dirigido por Javier Rabanal apunta a mantenerse en la lucha por el tetracampeonato de la Liga 1 y espera contar con todos sus referentes para lograrlo.

Publicidad

Publicidad

No obstante, se dio a conocer que uno de sus jugadores clave no se encuentra en óptimas condiciones física para lo que será el encuentro contra el ‘Papá’ en el estadio Monumental.

Figura de Universitario genera preocupación previo al duelo ante Cienciano

Universitario ha tenido que lidiar con varias ausencias en su alineación titular debido a lesiones y asuntos administrativos, como el caso de Matías Di Benedetto.

Sin embargo, la situación no mejora para el equipo ‘merengue’, ya que a pocas horas del partido frente a Cienciano se confirmó que José Carabalí no llega en su mejor estado físico.

Publicidad

Publicidad

La noticia fue difundida por el periodista Gustavo Peralta a través de sus redes sociales, donde indicó que el ecuatoriano ha tenido molestias físicas en los últimos días. Aún así, aclaró que no se trata de algo grave, por lo que seguirá formando parte de la lista de convocados.

“José Carabalí tiene algunas molestias pero no es nada grave. Mañana se define si arranca o va al banco“, detalló el mencionado comunicador en su cuenta de Twitter.

ver también ¿Juega Sekou Gassama? Las alineaciones de Universitario vs. Cienciano por la fecha 3 del Torneo Apertura 2026

Publicidad

Publicidad

¿Quién jugará en reemplazo de José Carabalí?

Según lo indicado por Peralta, el cuerpo técnico seguirá evaluando la condición del carrilero por izquierda hasta el último momento, con la intención de que pueda iniciar como titular.

Sin embargo, en caso de que no esté en condiciones, comenzaría el partido desde el banquillo, y su reemplazo provisional sería Paolo Reyna, que viene con poca continuidad.

DATOS CLAVES

José Carabalí presenta molestias físicas previas al duelo de Universitario contra Cienciano.

Publicidad

Publicidad

El periodista Gustavo Peralta informó que la lesión de Carabalí no es grave.