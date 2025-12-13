Pedro García reveló íntima charla con Jorge Fossati sobre su salida de Universitario: “No hubo…”

Tras semanas de negociaciones, Universitario confirmó la salida de Jorge Fossati de cara a la temporada 2026. A pesar de varias reuniones, no se llegó a un acuerdo y ambas partes decidieron tomar caminos separados tras conquistar el tricampeonato.

Ahora, el club ‘crema’ ya busca a su nuevo entrenador, y todo apunta a que el elegido sería el español Javier Rabanal. No obstante, varios hinchas aún se preguntan qué ocurrió entre el ‘Nonno’ y la institución para que no se pudiera renovar su contrato.

¿Qué pasó entre Jorge Fossati y Universitario?

Circulan varias teorías sobre su salida, aunque pocas cuentan con fundamentos. Bajo ese contexto, el periodista deportivo Pedro García reveló una conversación privada con Jorge Fossati, quien le aseguró que lo económico no fue la causa de su desvinculación de Universitario.

“Yo le escribí temprano, a las 8 de la noche. ¿Es definitivo lo de la renovación o queda una última conversación? Le pregunté más directo. A las 10.30 sale el comunicado y me pone ‘ya sabrás que no’. Bueno, le pregunto un poco más: ‘¿tan jod*** fue el desacuerdo? Él me aclara que no hubo diferencia económica“, reveló el mencionado comunicador durante el programa ‘Fútbol Excitante’.

Posterior a ello, García ofreció su interpretación de las declaraciones de Fossati. Según su perspectiva, la salida del uruguayo se habría debido a otras peticiones que hizo al club de cara a la temporada 2026.

“Me está diciendo que no hubo un asunto que tenga que ver con lo económico. Es versión de Fossati. Lo que me lleva al escenario de las otras peticiones que eran no entrenar en Campo Mar, concentrar en el Marriot, viajar en chárter. Habían peticiones. Entiendo que el desacuerdo se focaliza en eso. De primera mano te aclaro que no hubo diferencia económica”, explicó.

El mensaje de Jorge Fossati a la hinchada de Universitario

“Hola a toda la hinchada crema. Los quería saludar, abrazar uno por uno. Ya llegará el momento de hablar, de aclarar si es necesario. Hoy los quería abrazar a todos y decirles que, como siempre, les deseo lo mejor”, expresó Jorge Fossati en un video que fue difundido por TV Perú Deportes.

El DT de 73 años dejó mensajes cargados de emoción que generaron dudas sobre su situación, especialmente cuando muchos creían que seguiría al frente del plantel con contrato en vigor.

Su salida, además, encendió la discusión entre los aficionados que confían en que la institución pueda alcanzar las metas trazadas para el 2026, tanto nacional como internacionalmente.

