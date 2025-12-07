Mr. Peet reveló que fichajes de Alianza Lima se cayeron tras derrota ante Sporting Cristal: “Jugadores importantes”

La caída de Alianza Lima frente a Sporting Cristal alteró por completo la planificación pensada para el 2026. Haber quedado como ‘Perú 4’ generó dificultades en las gestiones con futbolistas que ya estaban encaminados.

El periodista Peter Arévalo, también conocido como ‘Mr. Peet’, advirtió sobre los efectos que trae no haber asegurado la clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Mr. Peet reveló que fichajes de Alianza Lima se cayeron

Según explicó el narrador deportivo, la dirigencia había adelantado conversaciones con futbolistas de peso. Sin embargo, su incorporación dependía de que el cuadro ‘íntimo’ clasificara directamente a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Al volver a quedar en la instancia previa, el proyecto perdió atractivo y estas negociaciones se habrían venido abajo.

“Miren todo lo que ha generado esto. Habían jugadores importantes en el mercado, que estaban muy avanzados con Alianza, con el compromiso de que Alianza se metía a fase de grupos directamente, y para estos jugadores era importante estar ahí. Jugadores importantes, de mercados importantes, pero que al no clasificar a la fase de grupos de manera directa, esto no se daría“, dio a conocer ‘Mr. Peet’ en el programa de YouTube ‘Madrugol’.

Cabe resaltar que, Jairo Vélez, reciente campeón con Universitario, estaba prácticamente confirmado como refuerzo de Alianza ; pero los rumores sugieren que su incorporación podría modificarse tras los resultados del equipo ‘blanquiazul’.

¿Qué jugadores no seguirán en Alianza Lima?

El periodista deportivo Gerson Cuba informó que tres jugadores no seguirán en Matute. Entre las bajas destacan el arquero Ángelo Campos, el lateral izquierdo Ricardo Lagos y el lateral derecho extranjero Guillermo Enrique, lo que supone una renovación significativa en la línea defensiva del equipo.

El caso más destacado es el de Campos. Y es que aunque tuvo protagonismo en los recientes éxitos del equipo, su irregularidad y algunos conflictos externos llevaron a la decisión de no renovar su contrato.

Esta salida coincide con la confirmada incorporación de Alejandro Duarte, procedente de Sporting Cristal, y la permanencia asegurada del portero boliviano Guillermo Viscarra durante toda la temporada 2026.

DATOS CLAVES

El periodista Mr. Peet reveló que negociaciones avanzadas con jugadores importantes se cayeron porque Alianza Lima no aseguró la clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Alianza Lima quedó como ‘Perú 4’ en la Copa Libertadores 2026 tras ser derrotado por Sporting Cristal en el playoff.