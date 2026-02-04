Universitario puede festejar una noticia clave en el inicio del Torneo Apertura 2026, ya que el delantero Sekou Gassama haría su debut oficial con la camiseta crema en el reñido partido ante Sporting Cristal, programado para este sábado 21 de febrero a las 4:00 PM, por la fecha 4 de la Liga 1.

El atacante español-senegalés llega como uno de los refuerzos más importantes del mercado para Universitario, y su estreno se daría nada menos que en un partido de alto voltaje, considerado uno de los clásicos modernos del fútbol peruano por la rivalidad reciente entre ambos clubes.

Desde el comando técnico encabezado por Javier Rabanal confían en que Sekou Gassama ya se encuentra en condiciones físicas óptimas tras semanas de entrenamiento en Campo Mar, donde ha destacado por su potencia, velocidad y presencia en el área rival.

La expectativa en la hinchada crema es alta, ya que Gassama fue presentado como el “nueve” que tanto necesitaba el equipo, un delantero con características distintas a las que tenía el plantel, capaz de jugar de espaldas, atacar los espacios y ser referencia constante en ofensiva.

Sekou Gassama debutaría con Universitario ante Sporting Cristal. (Foto: Universitario)

Universitario tendrá refuerzo sorpresa ante Cristal

De confirmarse su presencia, Sekou Gassama no solo tendría su estreno oficial en la Liga 1, sino que también podría convertirse rápidamente en una de las principales armas ofensivas de Universitario en una temporada donde el objetivo es claro: pelear el campeonato y llegar lejos en los torneos internacionales.

Además, su debut ante Sporting Cristal no es un detalle menor, pues Universitario necesita sumar en un duelo directo ante un rival que también pelea el título, lo que convierte al partido en una prueba inmediata de jerarquía para el nuevo fichaje.

Alex Valera enfocado entrenando con Universitario. (Foto: Universitario)

¿En qué canal ver Sporting Cristal vs. Universitario en el 2026?

El partido entre Sporting Cristal vs. Universitario se podrá ver en vivo y en directo por la señal oficial de L1 MAX y también por la transmisión online de L1 MAX y Movistar Deportes.

¿Cuándo juegan Sporting Cristal vs. Universitario en el 2026?

Sporting Cristal será local ante Universitario el próximo sábado 21 de febrero desde las 4:00 PM en el estadio Alberto Gallardo y por la fecha 4 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 de Perú.

Datos claves

Sekou Gassama debutaría con Universitario este sábado 21 de febrero ante Sporting Cristal.

El partido de la fecha 4 de la Liga 1 iniciará a las 4:00 PM.

El técnico Javier Rabanal confirmó que el delantero está en óptimas condiciones físicas.

