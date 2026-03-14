Gol y expulsión de Luis Díaz en 15 minutos: del festejo a la roja con el Bayern Múnich

Luis Díaz marcó un nuevo golazo para el Bayern Múnich en el duelo ante Bayer Leverkusen y que significó el 1-1 en cotejo válido por la fecha 26 de la Bundesliga. El tanto, además de decretar el empate, lo que significa rescatar un punto de visita, también acercó más al cuadro ‘Bávaro’ a lo que parece inevitable: un nuevo título.

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Si bien el extremo colombiano Luis Díaz partió como titular en el partido entre Bayern Múnich vs. Bayer Leverkusen, pero no fue sino hasta el minuto 69 cuando encontró el gol del empate. Recibiendo un pase de Michael Olise, el Guajiro recibió la pelota, metió velocidad mientras en simultáneo daba dos toques y anotó: un verdadero golazo en la Bundesliga.

El gol activó rápidamente toda expectativa en Bayern Múnich pues venía perdiendo ante Bayer Leverkusen. A pesar de que ya había ingresado Harry Kane, el cuadro ‘Bávaro’ estaba golpeado pues jugaba con diez hombres tras la expulsión de Nicolas Jackson a los 42 minutos.

De igual modo, el gol de Luis Díaz salvó al Bayern Múnich que si bien al final no pudo ganar ante Bayer Leverkusen, sí robó un punto en su visita y más considerando que el extremo colombiano también fue expulsado sobre los minutos finales y el cuadro ‘Bávaro’ tuvo que jugar con nueve hombres

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Luis Díaz fue expulsado en el Bayern Múnich por fingir un penal

Lamentablemente para Luis Díaz, en los minutos finales del partido buscó un nuevo gol, el del triunfo, pero fue expulsado por fingir un penal. Sucediendo en el minuto 84 del partido, el delantero colombiano ingresó al área y cayó producto de una supuesta falta del portero Janis Blaswich.

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Si bien la sanción fue solo amarilla, Luis Diaz ya registraba una tarjeta amarilla en el partido, y por eso ambas se juntaron para convertirse en la roja. Con esto, el delantero se perderá el próximo partido ante Unión Berlin, mientras el Bayern sigue siendo líder con 67 puntos sobre los 58 del Dortmund a falta de 8 fechas para culminar.

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Bayern Múnich puso foto del festejo de Luis Díaz. (Foto: Bayern Múnich)

Datos claves

Luis Díaz anotó el gol del empate 1-1 para el Bayern Múnich al minuto 69.

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El Bayern Múnich jugó con nueve hombres tras las expulsiones de Jackson y Luis Díaz.