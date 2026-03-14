Cienciano dio un sorpresivo golpe en el mercado de fichajes de la Liga 1 de Perú al cerrar, a última hora, la llegada de un delantero con pasado en Alianza Lima. Se trata de un exatacante, quien se perfila como una nueva alternativa ofensiva para el cuadro cusqueño en la presente temporada.

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La información fue confirmada por Guido Gallegos, directivo del club imperial, durante una entrevista en El Show Deportivo de Radio Metropolitana. El dirigente explicó que el atacante ya tiene programado su arribo a la ciudad del Cusco para integrarse al plantel y comenzar el proceso previo a su incorporación oficial.

“Didier La Torre está llegando el lunes al Cusco para sumarse al plantel de Cienciano. Habrá una reunión con el jugador y en Cusco será evaluado”, señaló Gallegos, dejando claro que el futbolista deberá cumplir primero con los exámenes y evaluaciones correspondientes antes de quedar plenamente habilitado.

El atacante peruano, que tuvo un paso por Alianza Lima en sus primeros años como profesional, llega con la intención de relanzar su carrera y encontrar continuidad en un equipo que busca mayor profundidad ofensiva para afrontar el exigente calendario de la temporada.

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Didier La Torre en su primera etapa en Cienciano. (Foto: Liga 1)

Didier La Torre ficha por Cienciano

Desde la interna de Cienciano consideran que La Torre puede convertirse en una pieza importante de recambio en el ataque, aportando velocidad y movilidad en los últimos metros, especialmente en partidos donde el equipo necesite variantes desde el banco.

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Con este movimiento, Cienciano busca reforzar su plantel pensando no solo en pelear posiciones altas en la Liga 1, sino también en competir con mayor solidez en la Copa Sudamericana, torneo internacional donde el conjunto cusqueño aspira a ser protagonista.

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Didier La Torre en su época en Alianza Lima. (Foto: Alianza Lima)

¿Cuántos años tiene Didier La Torre?

Didier La Torre tiene 23 años pues nació el 21 de marzo del 2002, es peruano y juega como delantero.

¿Cuánto vale actualmente Didier La Torre?

Didier La Torre vale actualmente 250 mil euros a sus 23 años, según la información oficial de Transfermarkt. Hay que recordar que su monto más alto fue de 300 mil euros en junio del 2025, cuando jugaba por Cienciano.

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Datos claves

Didier La Torre llegará al Cusco el lunes para sumarse al plantel de Cienciano.

El directivo Guido Gallegos confirmó el fichaje en el programa El Show Deportivo.

El delantero será evaluado físicamente antes de su inscripción para Liga 1 y Sudamericana.

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