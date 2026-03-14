Desde Argentina alertan a Universitario tras la llegada de Bryan Reyna: “Tuvo un desliz”

Universitario de Deportes busca dejar atrás su momento irregular en la Liga 1 y comenzar de la mejor manera su participación en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

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Con ese objetivo, el club ‘crema’ concretó la incorporación de Bryan Reyna para reforzar su ataque. Sin embargo, desde Argentina surgió una firme advertencia relacionada al delantero nacional.

Desde Argentina alertan a Universitario por fichaje de Reyna

En el programa ‘Desmarcados’, conversaron con el periodista argentino Carlos Gómez, quien analizó el presente de Bryan Reyna tras su llegada a Universitario. Según reveló, el ‘Picante’ no atraviesa su mejor momento deportivo, ya que con el paso del tiempo fue perdiendo protagonismo en Belgrano.

Según explicó el mencionado comunicador, Reyna habría tenido un cruce verbal con su exentrenador Juan Cruz, situación que terminó afectando su protagonismo hasta quedarse sin espacio en el conjunto argentino.

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“Bryan Reyna es un jugador que, cuando llegó, deslumbró. Tuvo un desliz con Juan Cruz Real, que fue el técnico que habló mal de él, y desde ahí se fue apagando. No volvió a ser ese jugador de mucha calidad”, detalló.

Bryan Reyna con indumentaria de Belgrano.

ver también Universitario omitió a Alianza Lima en la presentación oficial de Bryan Reyna

¿Qué pasó con Bryan Reyna en Belgrano?

Asimismo, Gómez indicó que resulta difícil explicar el bajón en el rendimiento de Bryan Reyna. Y es que en sus primeros partidos con Belgrano había mostrado condiciones para sobresalir en el fútbol argentino, pero con el tiempo terminó siendo cuestionado.

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“La verdad es que es todo un tema saber por qué se fue apagando. Cuando llegó pensamos que era un jugador de gran calidad, y de ahí, de a pocos, se fue desvaneciendo. Es increíble el cambio que tuvo”, señaló.

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El contrato de Bryan Reyna con Universitario

Según informó Belgrano, Bryan Reyna jugará en Universitario de Deportes a préstamo hasta el final de la temporada 2026. Tras ese periodo deberá regresar al club argentino, aunque los ‘merengues’ cuentan con una opción de compra por el 80 % de su pase.

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DATOS CLAVES

Bryan Reyna llega a Universitario de Deportes a préstamo hasta el final de la temporada 2026.

El periodista Carlos Gómez alertó sobre el bajo rendimiento del delantero en el club Belgrano.

El club crema posee una opción de compra por el 80 % del pase del jugador.

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