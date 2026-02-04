Los jugadores de Universitario que hoy no entrenaron y no viajarían para enfrentar a Cusco FC

Recién empezó la Liga 1 2026 y el próximo fin de semana se jugará uno de los partidos más atractivos. Así es, hablamos del duelo que sostendrán Cusco FC y Universitario de Deportes en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, aunque por ahora parece que las malas noticias la llevan los merengues cuando el día de hoy se confirmó que algunos jugadores no entrenaron.

Bajo la atenta mirada del comando técnico liderado por Javier Rabanal, los integrantes del plantel de Universitario de Deportes fueron parte de una nueva sesión de entrenamiento en las instalaciones de Campo Mar y se pudo filtrar la información de que ni Edison Flores ni Andy Polo fueron parte de los trabajos. Sin todavía tener un diagnóstico claro, es muy probable que no viajen a Cusco.

Tweet placeholder

“Andy Polo y Edison Flores no fueron tomados en cuenta y, probablemente, no puedan viajar a Cusco. Se le consultó a Jesús Castillo, quien conversó con la prensa el día de hoy, y dijo que se vienen recuperando de algunas molestias; fue la revelación del periodista deportivo Fernando Cerva durante la más reciente edición del programa ‘Hablemos de MAX‘.

Tweet placeholder

Siguiendo con la información, fue el comunicador Gustavo Peralta quien confirmó que uno de los jugadores no estará en la ciudad imperial y el otro será evaluado hasta último momento. “Edison Flores no viaja, no juega ante Cusco FC. Me dicen que no es grave lo que tiene, pero prefieren que se quede descansando. Andy Polo está en duda y lo más probable es que tampoco viaje”.

Tweet placeholder

¿Quiénes podrían reemplazar a Edison Flores y Andy Polo en el duelo ante Cusco FC?

Sabiendo que Universitario de Deportes cuenta con una plantilla bastante importante y llena de buenos elementos para un recambio muy interesante, además de que Javier Rabanal viene sosteniendo el sistema 3-5-2 como una prioridad, podríamos esperar que José Rivera y Hugo Ancajima sean los reemplazantes naturales de Edison Flores y Andy Polo, respectivamente.

De esta manera, el esquema de juego del tricampeón peruano no se movería ni tampoco sufriría alternaciones en cuanto a su concepción. Eso sí, las características de los jugadores mencionados son distintas y tendrán que acomodarse a las planificaciones del comando técnico cuando tengan a un rival complicado como Cusco FC que se hace muy fuerte en la ciudad imperial.

Día, hora y dónde ver Cusco FC vs. Universitario por el Torneo Apertura 2026

En el marco de la fecha 1 del Torneo Apertura, Cusco FC y Universitario de Deportes medirán fuerzas el próximo sábado sábado 7 de febrero a las 20:00 horas en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. No hay duda alguna de que será uno de los partidos más importantes de la jornada ya que hablamos de que ambos equipos fueron Perú 1 y Perú 2 en la temporada 2025, así que ahora buscarán una victoria a como de lugar en este arranque de campeonato.

