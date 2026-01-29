El técnico argentino Fabián Bustos tiene nuevo club y todo indica que su futuro inmediato estará en Millonarios de Colombia, en lo que será un nuevo desafío internacional tras su exitoso paso por el fútbol peruano, donde dejó una huella importante en Universitario.

Publicidad

Publicidad

Bustos llega a Millonarios luego de haberse consagrado campeón con Universitario en la temporada 2024, título que lo posicionó como uno de los entrenadores más valorados del mercado sudamericano, gracias a un estilo intenso, competitivo y con fuerte identidad táctica.

Uno de los puntos que más ilusión genera en Colombia es que el técnico argentino volverá a encontrarse con Rodrigo Ureña, volante chileno que fue una de sus piezas clave en el mediocampo crema y que ahora también forma parte del plantel de Millonarios.

En Universitario, Bustos construyó un equipo sólido desde la presión, el orden y la intensidad, logrando que Ureña sea el eje del equilibrio en la volante, un rol que el entrenador pretende replicar en su nuevo proyecto en el fútbol cafetero.

Publicidad

Publicidad

Fabián Bustos como técnico de Universitario. (Foto: Liga 1)

Fabián Bustos se reencontrará con Rodrigo Ureña

El regreso de esta dupla Fabián Bustos–Rodrigo Ureña promete ser uno de los focos de atención de la Liga BetPlay de Colombia, ya que ambos se conocen a la perfección y comparten una idea de juego basada en agresividad, recuperación rápida y transiciones directas.

ver también ¿Se va o se queda? El acuerdo de último minuto del ‘Tunche’ Rivera que sacude a Universitario

De esta manera, Fabián Bustos inicia una nueva etapa en su carrera con el objetivo de pelear títulos con Millonarios, consolidarse en Colombia y seguir ampliando su prestigio como uno de los técnicos sudamericanos más competitivos de los últimos años.

Publicidad

Publicidad

Bustos jugando con Millonarios de Colombia. (Foto: Millonarios)

¿Cuántos años tiene Fabián Bustos?

Fabián Bustos tiene 56 años, es argentino y ha sido campeón en el fútbol de Perú y Ecuador. Actualmente está sin club tras salir de Olimpia de Paraguay.

¿Cuántos títulos ganó Fabián Bustos?

Fabián Bustos ha sido campeón en Ecuador con Delfín en el 2019, Barcelona en el 2020 y en Perú con Universitario en el 2024.

Publicidad

Publicidad

Datos claves

Fabián Bustos es el nuevo director técnico de Millonarios de Colombia para la temporada.

El entrenador argentino llega tras consagrarse campeón con Universitario en la temporada 2024.

Bustos se reencontrará en el plantel colombiano con el volante chileno Rodrigo Ureña.

Publicidad