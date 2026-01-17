Universitario cayó 1-0 ante Sport Boys en un amistoso de pretemporada, pero más allá del resultado, lo que realmente encendió las alarmas fue la ausencia total de José ‘Tunche’ Rivera. El delantero peruano de 28 años no sumó minutos en ninguno de los tres tiempos que se disputaron, una situación que rápidamente generó ruido en tienda crema y desató todo tipo de interpretaciones.

Según informó el periodista Gustavo Peralta, la explicación oficial es que el atacante se encuentra “sentido, pero nada grave”, motivo por el cual el técnico Javier Rabanal decidió no arriesgarlo. Sin embargo, la versión médica no terminó de convencer a la hinchada, sobre todo por tratarse de un partido de preparación donde habitualmente se prueba a todo el plantel.

Y es ahí donde aparecen las teorías del hincha de Universitario. Una de las más comentadas apunta directamente a la llegada de Lisandro Alzugaray, refuerzo argentino que eleva la competencia en ofensiva y que podría relegar aún más al ‘Tunche’ en la rotación, reduciendo de manera drástica sus oportunidades de sumar minutos en el 2026.

Esa posible pérdida de protagonismo habría generado incomodidad en Rivera, quien ya no tendría asegurado un rol importante en el equipo. En un plantel que apunta alto en Liga 1 y Copa Libertadores, el margen para esperar desde el banco es cada vez menor, especialmente para un delantero que necesita continuidad.

Universitario perdió 1-0 ante Boys en un partido amistoso. (Foto: Universitario)

¿José Rivera deja Universitario?

Otra hipótesis toma aún más fuerza en las últimas horas: la posible salida del ‘Tunche’ Rivera de Universitario. El nombre del representante Narciso Algamis aparece en escena, el mismo agente que recientemente cerró la transferencia de César Inga al Kansas City de la MLS. Según esta versión, el entorno del ‘Tunche’ ya estaría explorando opciones para ubicarlo en otro club.

Incluso, desde el entorno del jugador se desliza que José Rivera habría decidido salir de Universitario por falta de oportunidades, más allá de cualquier molestia física. Hay que recordar que en mayo del 2025, Narciso Algamis, representante del ‘Tunche’, declaró que está “gestionando alternativas en el exterior”.

José Rivera entrenando con Universitario en la pretemporada 2026. (Foto: Universitario)

¿Cuánto dinero gana José Rivera?

José Rivera gana 15 mil dólares en Universitario, según el último reporte de Salary Sport. Esto quiere decir que el delantero se lleva 180 mil por temporada.

¿Hasta cuándo José Rivera tiene contrato con Universitario?

José Rivera tiene contrato oficial con Universitario hasta diciembre del 2026, según el último reporte de Transfermarkt.

Datos claves

Universitario cayó 1-0 ante Sport Boys y José ‘Tunche’ Rivera no jugó el amistoso.

Gustavo Peralta informó que el atacante estaba “sentido”, descartando una lesión de gravedad.

Agente Narciso Algamis estaría gestionando la salida de Rivera hacia otro club.

