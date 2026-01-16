Revelan detalles de la oferta irrechazable por la que César Inga deja Universitario: ¿Cuánto pagó Sporting Kansas City?

César Inga formaba parte de los planes de Javier Rabanal para esta temporada, por lo que Universitario de Deportes rechazó la oferta recibida días atrás desde Estados Unidos.

Sin embargo, la situación cambió completamente cuando la propuesta económica por el jugador se incrementó, alcanzando finalmente la cifra que esperaba el club ‘crema’.

En ese sentido, se confirmó queel lateral nacional seguirá su trayectoria en el exterior luego de cerrarse su traspaso al Sporting Kansas City. El equipo de la MLS compró al jugador peruano por 1,6 millones de dólares, en una operación que se convierte en una de las transferencias más relevantes en la historia de la institución de Ate.

Universitario garantiza recibir un porcentaje en caso de una futura venta

Dentro del acuerdo con el club estadounidense, Universitario negocia mantener al menos el 10% de los derechos económicos de César Inga. Esta disposición permitiría al elenco ‘merengue’ obtener ganancias en caso de una futura transferencia del jugador.

La transacción evidencia un rápido aumento en el valor del jugador y reafirma la estrategia de la ‘U’ de desarrollar talentos con proyección internacional, enfocándose en transferencias que aseguren ingresos sostenibles a mediano y largo plazo.

¿Hay otro club interesado en César Inga?

El Watford, equipo histórico del fútbol inglés que actualmente milita en la Championship, busca incorporar al jugador de 23 años como nuevo refuerzo.

Universitario ha gestionado directamente las negociaciones con los Hornets, alcanzando una oferta económica que satisface sus expectativas para concretar la transferencia.

El valor total de la operación, considerando a Watford y Sporting Kansas City, se aproxima a los 2 millones de dólares. De concretarse, Universitario recibiría más de un millón, al contar con el 60 % de la venta. El porcentaje restante se repartiría entre ADT, el jugador y su representante.

